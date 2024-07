सावन का दूसरा सोमवारः चांदनी चौक से लेकर देवघर-हरिद्वार, देखिए भक्तों की कैसी कतार

सावन सोमवार के हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं में अलग मायने हैं. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यह भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना भी है. आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है. इस साल सावन सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो चुका है. भोले बाब के भक्तों ने पहले सावन का व्रत पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न किया और अब दूसरे सोमवार पर भी देशभर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पूजा के लिए पहुंच रही है. इस मौके पर देशभर के मंदिरों को खास ढंग से सजाया गया है.

#WATCH | Delhi: Devotees offer prayers at Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk on the second Monday of the holy month of 'saavan'. pic.twitter.com/rvZlcKH4YR