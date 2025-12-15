गोवा नाइट क्लब आग मामला : लूथरा ब्रदर्स कल सुबह थाइलैंड से पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट

गोवा फायर केस में फरार चल रहे लूथरा ब्रदर्स को लेकर जांच अब आख़िरी चरण में पहुंचती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, गोवा पुलिस की एक टीम आज देर रात दिल्ली के लिए रवाना होगी. यह टीम केंद्रीय एजेंसियों से औपचारिक रूप से लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी लेगी. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि गोवा पुलिस थाईलैंड नहीं जा रही है. लूथरा ब्रदर्स को पहले दिल्ली लाया जाएगा और वहीं से उन्हें गोवा पुलिस को सौंपा जाएगा. इसके बाद आरोपियों को 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा.

तय कार्यक्रम के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स के कल देर रात तक गोवा पहुंचने की संभावना है. गोवा पहुंचते ही उन्हें सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां उनसे मामले को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, आरोपियों को 17 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

इस बीच, गोवा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी और अभियोजन विभाग के अधिकारियों की एक विशेष लीगल टीम का गठन किया है, जो पूरे केस की पैरवी करेगी. पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 लगाई है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. जांच अधिकारी आरोपियों से जुड़े तमाम कथित उल्लंघनों के सबूत जुटाने में जुटे हुए हैं, ताकि मजबूत चार्जशीट तैयार की जा सके.

