विज्ञापन
विशेष लिंक

गोवा नाइट क्लब आग मामला : लूथरा ब्रदर्स कल सुबह थाइलैंड से पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट

तय कार्यक्रम के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स के कल देर रात तक गोवा पहुंचने की संभावना है. गोवा पहुंचते ही उन्हें सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
गोवा नाइट क्लब आग मामला : लूथरा ब्रदर्स कल सुबह थाइलैंड से पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट
  • गोवा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच कर केंद्रीय एजेंसियों से लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी औपचारिक रूप से लेगी
  • आरोपियों को पहले दिल्ली लाया जाएगा और फिर उन्हें 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंपा जाएगा
  • लूथरा ब्रदर्स को गोवा पहुंचने पर सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाकर मामले की गहन पूछताछ की जाएगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

गोवा फायर केस में फरार चल रहे लूथरा ब्रदर्स को लेकर जांच अब आख़िरी चरण में पहुंचती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, गोवा पुलिस की एक टीम आज देर रात दिल्ली के लिए रवाना होगी. यह टीम केंद्रीय एजेंसियों से औपचारिक रूप से लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी लेगी. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि गोवा पुलिस थाईलैंड नहीं जा रही है. लूथरा ब्रदर्स को पहले दिल्ली लाया जाएगा और वहीं से उन्हें गोवा पुलिस को सौंपा जाएगा. इसके बाद आरोपियों को 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा.

तय कार्यक्रम के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स के कल देर रात तक गोवा पहुंचने की संभावना है. गोवा पहुंचते ही उन्हें सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां उनसे मामले को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, आरोपियों को 17 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

इस बीच, गोवा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी और अभियोजन विभाग के अधिकारियों की एक विशेष लीगल टीम का गठन किया है, जो पूरे केस की पैरवी करेगी. पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 लगाई है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. जांच अधिकारी आरोपियों से जुड़े तमाम कथित उल्लंघनों के सबूत जुटाने में जुटे हुए हैं, ताकि मजबूत चार्जशीट तैयार की जा सके.

ये भी पढ़ें-: गोवा में लगी आग, दिल्‍ली में घर पहुंचा लिफाफा.. लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड क्‍यों-कैसे भागे, NDTV का बड़ा खुलासा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Goa Fire Case, Luthra Brothers, Thailand
Get App for Better Experience
Install Now