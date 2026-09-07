'मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालना चुनौती, दबे लोगों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं', सत्य निकेतन हादसे पर NDRF

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर NDRF ने प्रेस कॉफ्रेंस कर अभी तक के एक्शन के बारे में जानकारी दी है. NDRF के IG नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा, "अभी की स्थिति के अनुसार, कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया है; इनमें से 6 को मृत घोषित कर दिया गया और पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक शव को अभी भी बाहर निकालना बाकी है. NDRF और फायर सर्विस की टीमें उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं. राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है; मुख्यमंत्री ने कल घटनास्थल का दौरा किया और निर्देश दिए, इसलिए राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर रही है..."
उन्होंने यह भी कहा कि मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण है, दबे लोगों का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं है. हालांकि पुलिस प्रशासन के साथ-साथ NDRF की टीम राहत-बचाव कार्य में युद्धस्तर से लगी है.
#WATCH | Satya Niketan Building Collapse | Delhi: IG NDRF Narendra Singh Bundela says, "... As for the current situation, a total of 12 people have been retrieved; six were subsequently declared dead, and five were admitted to hospitals. One body is yet to be extricated; the NDRF… pic.twitter.com/PRwYRUzxGP— ANI (@ANI) September 7, 2026
सूचना मिलते तुरंत हरकत में आई एजेंसी: NDRF
NDRF के IG ने कहा- कल दोपहर इमारत गिरने की सूचना मिलने के तुरंत बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई. जिला मजिस्ट्रेट और SDM समेत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. दिल्ली पुलिस, फ़ायर सर्विस, NDRF, स्वास्थ्य विभाग, पैरामेडिक्स, स्थानीय लोग और वॉलंटियर्स ने भी पूरे दिन मदद की. उन्होंने बताया कि NDRF की दो टेक्निकल टीमें घटनास्थल पर काम कर रही हैं.
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