आंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए क्रेन में फंसे बीजेपी सांसद, चालक को मारा थप्पड़

मध्य प्रदेश के सतना में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' के दौरान सांसद गणेश सिंह डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए क्रेन में फंस गए.इससे गुस्साए सांसद ने क्रेन के ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया.

सतना:

मध्य प्रदेश के सतना में शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया, जब स्थानीय सांसद गणेश सिंह ने डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए एक हाइड्रोलिक क्रेन में फंस गए. इससे गुस्साए सांसद ने क्रेन के ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया. सांसद को किसी तरह से नीचे उतारा गया. सतना के सांसद को इस घटना में कोई चोट नहीं आई है.

कब और कहां हुई घटना

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम के दौरान सेमरिया चौक स्थित डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था. वहां सांसद गणेश सिंह को माल्यार्पण करना था. माल्यार्पण के लिए हाइड्रोलिक मशीन मंगाई गई थी. उसी मशीन के जरिए सांसद महोदय को ऊपर उठाया गया था. माल्यार्पण के बाद वापसी के दौरान अचानक हाइड्रोलिक मशीन बीच में अटक गई.इससे सांसद महोदय कुछ देर हवा में ही फंसे रहे. मशीन के झटके से असंतुलन की स्थिति बन गई. इससे नाराज होकर सांसद गणेश सिंह ने हाइड्रोलिक ऑपरेटर को बुलाकर उसे चांटा मार दिया. उन्हें किसी तरह से नीचे उतारा गया. उन्हें इस घटना में कोई चोट नहीं आई है.

बताया जा रहा है कि  सांसद महोदय ने जिस कर्मचारी को थप्पड़ मारा, उसका नाम भी गणेश ही है. घटना के समय मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए माहौल अजीब हो गया.  

MP News, Satna News, Ganesh Singh
