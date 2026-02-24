विज्ञापन
उमर अब्दुल्ला ने 'अपनों' से घिरे राहुल गांधी की ऐन वक्त पर कर दी मदद, कांग्रेस होगी गदगद

उमर ने कहा कि मणि शंकर अय्यर को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन नेतृत्व से संबंधित निर्णय केवल इंडिया ब्लॉक ही ले सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेतृत्व का मुद्दा गठबंधन की बैठकों के एजेंडे में कभी नहीं था.

उमर अब्दुल्ला ने 'अपनों' से घिरे राहुल गांधी की ऐन वक्त पर कर दी मदद, कांग्रेस होगी गदगद
अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार के वर्षों पुराने संबंध हैं.
  • उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की विपक्षी नेता के रूप में प्रशंसा की है और उनका समर्थन किया है
  • उमर अब्दुल्ला ने मणि शंकर अय्यर के नेतृत्व परिवर्तन के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी चर्चा नहीं हुई है
  • उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार भाजपा को निशाना बनाते हैं और सरकार से सवाल उठाते हैं
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा कर दी है. अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी ही सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं और लगातार सत्ताधारी भाजपा का सामना करते हैं, जबकि यह विपक्ष का काम है.

मणि शंकर अय्यर ने घेरा था

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के मणि शंकर अय्यर के उस सुझाव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जगह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए. अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.

हालांकि, पहले उमर अब्दुल्ला इंडिया ब्लॉक के कामकाज और कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों (जिनमें वोट चोरी और धांधली वाली ईवीएम शामिल हैं) की आलोचना करते रहे है. कुछ महीने पहले, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक जीवन रक्षक यंत्रों पर है.

लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन किया और विपक्ष के नेता के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “भाजपा के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी कहां चूक गए? वही तो लगातार भाजपा को निशाना बनाते रहे हैं. वे हमेशा भाजपा का विरोध करते हैं और सरकार से हर बात पर सवाल उठाते हैं. यही विपक्ष का काम है. राहुल गांधी से और क्या उम्मीद की जा सकती है?” 

क्या बोले उमर अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही कांग्रेस कुछ चुनाव न जीत पाई हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम सरकार का मुकाबला करना और भाजपा का विरोध करना है. राहुल गांधी कहां चूक गए? उन्होंने कहा कि मणि शंकर अय्यर को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन नेतृत्व से संबंधित निर्णय केवल इंडिया ब्लॉक ही ले सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेतृत्व का मुद्दा गठबंधन की बैठकों के एजेंडे में कभी नहीं था.

उमर ने कहा, “अभी तक इंडिया ब्लॉक की ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है. मुझे नहीं पता कि इस प्रस्ताव पर कहां चर्चा हो रही है. मणि शंकर अय्यर ने अपनी निजी राय दी है, लेकिन नेतृत्व से संबंधित निर्णय केवल इंडिया ब्लॉक ही ले सकता है, इंडिया ब्लॉक की किसी भी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है.” 

