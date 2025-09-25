संजय कपूर संपत्ति विवाद केस, करिश्मा के बच्चों के वकील का दावा, सभी पैसे बैंक अकाउंट से गायब 

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार में सपत्ति विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है. करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति का बंटवारा होना है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव के उनके पति की संपत्ति का खुलासा नहीं करने की मांग पर सवाल उठाया है. उधर, संजय की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के वकील ने दावा किया है कि दिवंगत उद्योगपति ने वसीयत में जो भी पैसे का जिक्र किया था वो बैंक अकाउंट से गायब हो गए हैं.

जस्टिस ज्योति सिंह ने प्रिया से पूछा, 'आखिर हम इसे सील बंद लिफाफे में कितने दिन तक रखें. कोर्ट की प्रक्रिया की एक सीमा होती है. मैं ये आदेश कैसे पारित कर दूं? मुझे ऐसे जजमेंट दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि इसे गोपनीय रखा जा सकता है.' प्रिया ने कोर्ट को बताया कि वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहती हैं लेकिन वो करिश्मा कपूर से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) पर हस्ताक्षर चाहती हैं.



आपको बता दें कि उद्योगपति संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आवेदन दायर कर अपने दिवंगत पति की निजी संपत्ति का खुलासा न करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने इस संबंध में एक नॉन- डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की भी मांग की है. अपने आवेदन में, प्रिया कपूर ने कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों और सास रानी कपूर को "साइबर सुरक्षा" और अन्य सुरक्षा मुद्दों के हित में एक नॉन- डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना चाहिए. आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, संजय कपूर की दूसरी पत्नी थीं.पिछली सुनवाई में, अदालत ने प्रिया कपूर को अपने दिवंगत पति की निजी संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा था.

