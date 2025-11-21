विज्ञापन

सफीरा नहीं संजय कपूर की बेटी समायरा है... वसीयत विवाद के बीच करिश्मा कपूर की एक्स ननद ने कही ये बात

करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की बहन ने कहा, समायरा उनकी बेटी है. सफीरा नहीं. वह उनकी सौतेली बेटी है. 

संजय कपूर की बेटी समायरा है सफीरा नहीं
नई दिल्ली:

बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर के 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाह बीते काफी समय से सुर्खियों में है. मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसके चलते कोर्ट की सुनवाई पर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं. इसी बीच दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि प्रिया कपूर उनकी ब्लडलाइन को मिटाने की कोशिश कर रही है और अपनी विक्रम चटवाल से पहली शादी से हुई बेटी के साथ नई लैगेसी शुरू करने की कोशिश कर रही है. 

मंधीरा कपूर ने वसीयत में सफीरा का नाम शामिल करने की वैधता पर सवाल उठाया क्योंकि सफीरा के सगे पिता अभी इस दुनिया में हैं. इस नाम को शामिल करने के पीछे के इरादे पर सवाल उठाते हुए, मंधीरा ने कहा, “सफीरा को बेटी कहा गया है. समायरा बेटी है, सफीरा नहीं. सफीरा सौतेली बेटी है. उसके बायोलॉजिकल पिता अभी जिंदा हैं.”

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रिया कपूर और होटल मालिक विक्रम चटवाल ​​की बेटी सफीरा हैं. प्रिया ने विक्रम से तलाक के छह साल बाद 2017 में संजय कपूर से शादी की थी. जब तक संजय कपूर जिंदा थे सफीरा अपनी मां के साथ उन्हीं के घर पर रहती थीं. इसके चलते मंधीरा ने सवाल उठाते हुए कहा,  “आप उस परिवार के साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं? कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि मेरे भाई ने सफीरा का ख्याल रखा. ​​लेकिन जब समायरा है तो उसके हक पर कब्जा मत करो. सफीरा को ‘बेटी' मत कहो. वह सौतेली बेटी है. उन्हें वंश लिखना बंद करो.”

गौरतलब है कि मंधीरा का रिएक्शन तब आया जब सीनियर काउंसिल महेश जेठमलानी, जो करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान का केस लड़ रहे हैं. उन्होंने प्रिया द्वारा दी गई वसीयत पर सवाल उठाया, जिसमें प्रिया, अजारियत और सफीरा का नाम दिया गया. जबकि करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान का नाम हटाया गया था. 

