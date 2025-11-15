करिश्मा कपूर की बेटी समायरा का खुलासा, 2 महीने से नहीं भरी फीस, कोर्ट ने लगाई फटकार

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. इस मामले में करिश्मा की बेटी समायरा कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं और उनकी दो महीने की फीस जमा नहीं हुई है. समायरा के इस आरोप को संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर ने समायरा गलत बताया है. साथ ही इस तरह की बातें सुनकर जज ने नाराजगी जताई और कहा कि वह नहीं चाहते कि यह कानूनी कार्रवाई "मेलोड्रामैटिक" हो जाए.

कोर्ट में हुई सुनवाई

14 नवंबर को हाई कोर्ट ने करिश्मा के दोनों बच्चों की एक अर्जी अंतरिम रोक पर सुनवाई की. जिसमें प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति बेचने से रोकने की मांग की गई थी. बच्चों की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि समायरा की दो महीने की फीस बकाया है. वकील ने दलील दी कि बच्चों की संपत्ति की जिम्मेदारी प्रिया कपूर (डिफेंडेंट नंबर 1) की है. साथ ही उन्होंने कहा कि तलाक के समझौते के तहत, संजय कपूर को बच्चों की पढ़ाई और रहने का खर्च उठाना था.

जज ने लगाई फटकार

इस बात पर जज ने वकील से कहा कि वह इस पर 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते और इस तरह के मुद्दे उनके कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए. जज ने साफ कहा- मैं नहीं चाहता कि यह सुनवाई मेलोड्रामाटिक हो जाए.

कब हुआ संजय का निधन

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर का निधन 12 जून को लंदन में हार्ट अटैक से हुआ था. पोलो खेलते समय संजय ने एक मधुमक्खी निगल ली थी.जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा. संजय के निधन के बाद उनके बच्चों समायरा और कियान ने प्रिया कपूर के खिलाफ याचिका दायर की. बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत के साथ जालसाजी की है.