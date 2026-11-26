Constitution Day LIVE Updates: आज 26 नवंबर को देशभर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों को याद किया. वहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आज का दिन अहम है. समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना पहला घोषणापत्र जारी करने जा रही है. दूसरी ओर, सपा-कांग्रेस गठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है. इस बीच अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है. पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरों के LIVE अपडेट्स...