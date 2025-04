सख्ती से निपटा जाए...पहलगाम हमले पर सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर ने की कार्रवाई की मांग

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई. इस घटना के बाद से दुनिया भर में आक्रोश देखा जा रहा है. दुनिया के तमाम देशों ने इस घटना की निंदा की है. आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर ने भी आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. दोनों ने ही कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए.

सद्गुरु ने कहा है कि आतंकवाद का उद्देश्य समाज को भय से पंगु बनाना है. इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है. पहलगाम हमले पर सद्गुरु ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हम इस देश की संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं तो इन तत्वों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ दीर्घकालिक प्रयास करने चाहिए.

सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में, सद्गुरु ने कहा कि आतंकवाद का उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि समाज को भय से पंगु बनाना है. इसका उद्देश्य दहशत फैलाना, समाज को विभाजित करना, देश की आर्थिक वृद्धि को पटरी से उतारना और हर स्तर पर अराजकता पैदा करना है. अगर हम इस देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसका पोषण करना चाहते हैं, तो इन तत्वों से सख्ती से और दृढ़ दीर्घकालिक संकल्प के साथ निपटा जाना चाहिए.

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि दुख और गुस्से की इस घड़ी में पूरी दुनिया को एक साथ आकर आतंकवादियों को उनकी असली जगह दिखानी चाहिए. हर समझदार व्यक्ति इसकी निंदा करेगा, लेकिन अब सिर्फ निंदा करना ही काफी नहीं है; कार्रवाई की भी जरूरत है. सभी को एक साथ आकर ऐसे लोगों को घेरना चाहिए, जिन्हें इस तरह की आतंकवादी मानसिकता में ढाला गया है. दुनिया में जहां भी इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए. इस अमानवीय व्यवहार से निर्दोष लोगों की जान जा रही है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए.

#WATCH | #PahalgamTerroristAttack | Spiritual leader Sri Sri Ravishankar says, "At this hour of grief and rage, the whole world should come together to show the place of the terrorists where they belong. Every sane person will condemn this, but now it's not just enough to… pic.twitter.com/G2puxLEUJa