काट दिए दोनों पैर पर हौसला नहीं तोड़ पाए! जानिए कौन हैं राज्य सभा जा रहे केरल के BJP नेता सदानंदन मास्टर

'मैं श्रीमान सदानंदनजी मास्‍टर से आपका परिचय कराना चाहता हूं. इनका कोई गुनाह नहीं था, वे भारत माता की जय बोलते थे. वे देश के गरीबों के लिए अच्‍छे रास्‍ते पर चलना चाहते थे. जब उन्‍होंने अपने विचारों के अनुसार, अच्‍छे काम करना चाहा तो इनके दोनों पैर काट दिए गए. आज वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर सेवाभाव से केरल की जनता के लिए समर्पित हैं.' इस स्‍टोरी को पढ़ते हुउ आगे आप मई 2016 की वीडियो देखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कासरगोड़ में एक जनसभा के दौरान कम्‍यूनिस्‍ट विचारधारा छोड़ भाजपा में आए सदानंदन मास्‍टर का परिचय देते हैं.

सदानंदन मास्‍टर उन चार विशेष गणमान्‍यों में से एक हैं, जिन्‍हें राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्‍यसभा का सदस्‍य मनोनीत किया है. मनोनयन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जुझारूपन, संघर्ष और जीजिविषा की तारीफ की. उन्‍होंने बधाई देते हुए कहा, 'हिंसा और धमकी राष्ट्र के विकास के प्रति उनके जज्बे को रोक नहीं सकी. एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं.'

Sadanandan Master's life is a saga of unshakable resilience - a life now honoured by the nation with his nomination to the Rajya Sabha.



He is a living martyr of Communist violence. They took both his legs, but could never crush his spirit. From the blood-soaked soil of Kannur,… pic.twitter.com/stagskuDlz