दिल्ली में आज पुतिन, पर वायरल हो रही 2001 की फोटो, मोदी-पुतिन का रिश्ता 25 साल पुराना

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को शाम 7 बजे के करीब भारत पहुंच रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है. भारत दौरे पर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर 25 साल पहले की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें पुतिन के साथ पीएम मोदी नजर आ रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच का रिश्ता आज का नहीं, बल्कि करीब 25 साल पुराना है. अक्सर दोनों नेताओं को गहरे दोस्त और करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है. उनके इस लंबे संबंध का सबूत 2001 की एक पुरानी तस्वीर से मिलता है, जो मॉस्को की है.

साल 2001 की फोटो

यह फोटो उस समय की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मॉस्को की यात्रा की थी. फोटो में देख सकते हैं कि आगे की पंक्ति में प्रधानमंत्री वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन बैठे हैं. पीछे खड़े लोगों में नरेंद्र मोदी, तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह मौजूद हैं.

यह फोटो उस समय भारत-रूस संबंधों की मजबूती को दर्शाती है और साथ ही यह भी बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी का रूस के साथ जुड़ाव उनके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले शुरू हो गया था.

पीएम मोदी ने दी थी जानकारी

4 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कुछ तस्वीरें और उससे जुड़ी यादें शेयर की थीं. उन्होंने लिखा था, "2001 और 2019 की यादें और पल! आज 20वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए, मेरा मन नवंबर 2001 के रूस-भारत शिखर सम्मेलन में भी चला गया, जब अटल जी पीएम थे. उस समय मुझे गुजरात सीएम के तौर पर उनके डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गर्व हुआ था."

रिश्ते की लंबी कहानी

जब से नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने और पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी है. आज पीएम मोदी दुनिया के एक बड़े नेता के रूप में पुतिन के साथ वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर सीधे बातचीत करते हैं.

जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की खबर सामने आई, वैसे ही लोग 2001 की तस्वीरें साझा कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि भारत और रूस की साझेदारी सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों की मजबूती पर भी आधारित है. यही वजह है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती अक्सर चर्चा में रहती है.

यह पुराना फोटोग्राफ दिखाता है कि दोनों नेताओं ने लगभग ढाई दशक तक भारतीय और रूसी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. साथ ही समय के साथ उनका व्यक्तिगत और कामकाजी रिश्ता गहरा होता गया है.