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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अब मोहन भागवत का भी आया बयान, क्या बोले संघ प्रमुख

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है. रविवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का जिक्र करते हुए अपनी बातें रखी हैं.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अब मोहन भागवत का भी आया बयान, क्या बोले संघ प्रमुख
RSS प्रमुख मोहन भागवत.
  • RSS प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन किया.
  • होसबोले ने दान पेटियों से चोरी को निंदनीय करार देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.
  • दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर हिंदू समाज के लिए श्रद्धा और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है.
क्या मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है?
नागपुर:

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है. मोहन भागवत ने इस विवाद पर RSS महासचिव दतात्रेय होसवोले के बयान का सर्मथन किया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान में हेराफेरी के आरोपों पर संगठन के आधिकारिक रुख का ज़िक्र किया. उन्होंने संगठन के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें इस घटना को "बेहद निंदनीय" बताया गया था और दोषियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की गई थी.

मोहन भागवत ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का जिक्र किया

'सन्मार्ग माइंड वेलनेस' के उद्घाटन समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, भागवत ने इस मामले पर कोई और टिप्पणी करने से परहेज किया और इसके बजाय एक दिन पहले जारी किए गए RSS के बयान का ज़िक्र किया. भागवत ने कहा, "कल (RSS महासचिव) दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान जारी किया था; आप उसे देख सकते हैं."

होसबोले बोले- दान चोरी से भक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची

मालूम हो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में RSS की ओर से दत्तात्रेय होसबोले ने शुक्रवार को जारी एक विस्तृत बयान में कहा कि श्री राम लला मंदिर में दान पेटियों से कथित चोरी ने देश भर के भक्तों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चल रही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

होसबोले ने कहा, "कई पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और शहादत की वजह से श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पूरे हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है. अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में रखी दान पेटियों से चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे समाज और राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आहत किया है, और हम सभी इस घटना से दुखी हैं."

जांच में जो भी दोषी मिले, उसे कड़ी सजा मिलेः होसबोले

कथित हेराफेरी को "बेहद निंदनीय" घटना बताते हुए होसबोले ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है और उसकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. होसबोले ने कहा, "यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसे कड़ी सज़ा मिले."

होसबोले ने ट्रस्ट से कहा- इसे साधारण मामला न मानें

होसबोले ने ट्रस्ट से यह भी आग्रह किया कि वे इस घटना को एक असाधारण मामला मानें और वित्तीय प्रबंधन तथा प्रशासनिक प्रणालियों में किसी भी कमी को दूर करें. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत पूरे हिंदू समाज को उम्मीद है कि ट्रस्ट इस बेहद निंदनीय घटना को एक असाधारण मामला मानेगा और मैनेजमेंट और कामकाज में मौजूद सभी कमियों को दूर करने के लिए असरदार और गंभीर कदम उठाएगा; यह इसलिए ज़रूरी है ताकि अयोध्या मंदिर में लाखों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा अटूट और मज़बूत बनी रहे."

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