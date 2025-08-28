हिंदू राष्ट्र, संघ के विरोध, इस्लाम... 15 अहम मुद्दों पर संघ प्रमुख भागवत ने क्या-कुछ कहा, जान लीजिए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने आरएसएस के 100 साल पूर्ण होने पर आयोजित व्याख्यानमाला '100 वर्ष की संघ यात्रा: नए क्षितिज' कार्यक्रम के तीसरे दिन गुरुवार को सवाल जवाब सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय सामने रखी. इनमें संघ-भाजपा संबंध, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान, तीन बच्चों की जरूरत, काशी मथुरा आंदोलन और 75 साल में पद छोड़ने जैसे विषय भी शामिल थे.

हिंदू राष्ट्र

मोहन भागवत ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वह पहले से है. ऋषियों और मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है. वह किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है. वह एक सत्य है... मानने से आपका लाभ है और न मानने से आपका नुकसान है. आजमा कर देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हो सकते हैं, हम ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हम यूरोपीय नहीं हैं, अरब या तुर्क नहीं हैं, हम भारतीय हैं.

अखंड भारत

भागवत ने कहा कि भारत अखंड है, फैक्ट ऑफ लाइफ है. अखंड भारत की अवधारणा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सभ्यतागत है. जब अखंड भारत अस्तित्व में था, तब यहां अनेक शासक थे, तब भी, किसी शासक को प्रवेश करने या यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती थी, लेकिन उस भूमि की जनता उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ-जा सकती थी, कहीं भी रह सकती थी, अपनी आजीविका कमा सकती थी.

75 साल में पद छोड़ने पर

संघ प्रमुख ने कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में मैं पद छोड़ दूंगा या किसी और को इस उम्र में संन्यास ले लेना चाहिए. भागवत ने कहा कि उन्होंने जब मोरोपंत पिंगले जी का वाकया बताया था तो 75 साल से उनका आशय किसी नेता के संन्यास लेने से नहीं था. यह किसी के सेवानिवृत्त होने या मेरे अपने संन्यास के लिए नहीं है. हम जीवन में कभी भी संन्यास लेने के लिए तैयार हैं. और जब तक संघ चाहेगा, हम काम करने के लिए तैयार हैं.

संघ-भाजपा संबंध

क्या संघ भाजपा के लिए हर चीज तय करता है, यहां तक कि अध्यक्ष का चयन भी, इस सवाल पर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है. हम फैसला नहीं करते. अगर हम फैसला कर रहे होते तो क्या इसमें (नया भाजपा अध्यक्ष चुनने में) इतना समय लगता? हम फैसला नहीं करते. हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है. सुझाव दिए जा सकते हैं लेकिन निर्णय उन्हें ही लेना होगा क्योंकि यह उनका क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है, चाहे वह केंद्र में हो या पार्टी द्वारा शासित राज्यों में.

नेताओं के जेल जाने पर

30 दिन गिरफ्तारी या हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने के बिल के संदर्भ में भागवत ने कहा कि नेतृत्व पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए. इस बात पर सब सहमत हैं, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन इसका कानून होना चाहिए या नहीं, ये संसद को तय करना है.

संघ के विरोध पर

भागवत ने कहा कि एक बार जेपी बाबू संघ का कार्यालय जलाने चले थे, बाद में संघ में आकर उन्होंने कहा था कि परिवर्तन की अपेक्षा आप से ही है. ऐसे ही प्रणव मुखर्जी मंच पर आए, संघ को लेकर गलतफहमी दूर हुई तभी तो आए. मन में हमेशा परिवर्तन संभव है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को समय लगता है.

तीन बच्चे पैदा करने पर

संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया में शास्त्र कहते हैं कि जिनकी जन्मदर 3 से कम होती है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं. किसी सभ्यता को जीवित रखने के लिए 3 तो रखना चाहिए. भारत की जनसंख्या नीति 2.1 (औसत बच्चों की संख्या) का सुझाव देती है जिसका मूलतः अर्थ तीन बच्चे हैं. लेकिन संसाधनों का प्रबंधन भी करना होगा, इसलिए हमें इसे तीन तक सीमित रखना होगा.

तीन भाषाओं पर

भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों को कम से कम तीन भाषाएं आनी चाहिए, जिनमें उनकी मातृभाषा, उनके राज्य की भाषा और पूरे देश के लिए एक संपर्क भाषा शामिल होनी चाहिए, जो विदेशी नहीं हो सकती. ये भाषा क्या हो, ये सभी को मिलकर तय करनी चाहिए... आरएसएस अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं है और लोगों को जितनी चाहें उतनी भाषाएं सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. हमें अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है. भारत और उसकी परंपराओं को समझने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान जरूरी है. हालांकि वह शिक्षा प्रणाली में किसी भी चीज को जबरन थोपने के खिलाफ हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

भागवत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भाषाएं सीख सकता है लेकिन क्या यह भावनाओं को भी समझ सकता है. इसके फायदे-नुकसान का अध्ययन करने के बाद मुझे बताया गया कि एआई का इस्तेमाल कविता लिखने के लिए किया जा सकता है, यह भाषाएं सीख सकता है, लेकिन क्या यह भावनाओं को समझ सकता है? उन्होंने बताया कि संघ भी एआई को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

काशी-मथुरा आंदोलन

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर एकमात्र ऐसा आंदोलन रहा जिसका आरएसएस ने समर्थन किया है. वह किसी अन्य आंदोलन में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे स्वयंसेवक इसमें शामिल हो सकते हैं. काशी-मथुरा में आंदोलनों का संघ समर्थन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक इसमें भाग ले सकते हैं.

इस्लाम और हिंदू दर्शन

भागवत ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत पसंद का मामला है. इसमें किसी तरह का प्रलोभन या जोर-जबरदस्ती शामिल नहीं होनी चाहिए... हिंदू आत्मविश्वास की कमी के कारण असुरक्षित हैं. कोई भी हिंदू यह नहीं सोचता कि इस्लाम नहीं रहेगा. हम पहले एक राष्ट्र हैं... आरएसएस किसी पर भी हमला करने में विश्वास नहीं रखता, धार्मिक आधार पर भी.

मुस्लिमों पर शहर-सड़कों के नाम

भागवत ने कहा कि रास्तों और जगहों के नाम लोगों की भावनाओं के आधार पर रखे जाने चाहिए. इनके नाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर नहीं होने चाहिए. मैं यह नहीं कह रहा कि उनका नाम मुसलमानों के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए. हमें मुसलमानों से बैर नहीं है. देशभक्त मुसलमानों के नाम पर रखे जा सकते हैं. देश और समाज के नाते हम एक हैं.

आरक्षण पर

भागवत ने कहा कि आरक्षण वगैरा विषय तभी समझ आते हैं, जब मन में संवेदन हो. ये संवेदना का मुद्दा है, तर्क से काम नहीं बनेगा. आरएसएस संविधान के तहत आरक्षण नीतियों का पूरा समर्थन करता है और जब तक जरूरत होगी, इस व्यवस्था का समर्थन करता रहेगा.

जातिवाद पर

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो भी पुराना हो गया है, वह खत्म हो जाएगा. जाति व्यवस्था कभी हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है. जाति अब कोई व्यवस्था नहीं रही. यह पुरानी हो चुकी है और इसे खत्म होना ही होगा. पुरानी व्यवस्था के खत्म होते ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका समाज पर विनाशकारी प्रभाव न पड़े.

घुसपैठियों पर

भागवत ने कहा कि देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमाएं होती हैं. आप पूछते हो कि घुसपैठ को रोकना ठीक है क्या? मैं कहता हूं कि अगर डीएनए एक है तो क्या परमिशन लेकर आना गलत है? अगर परमिशन नहीं मिलती है तो नहीं आना चाहिए. नियम-कानून का उल्लंघन कर देश में घुस जाना अपने आप में गलत बात है. घुसपैठ को रोकना चाहिए. सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है.

मनुस्मृति पर

भागवत ने कहा कि 1972 में उडुपी में हमने तय कर लिया था कि अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है. ग्रंथों में जो लिखा है, लोग वैसे नहीं चलते. क्या मनुस्मृति के अनुसार देश चला, ऐसा नहीं हुआ... स्मृतियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं. हमारे धर्माचार्यों को नई स्मृति उत्पन्न करनी चाहिए.