तिरुमला को दान किए 1.1 करोड़ रुपये, जानिए कौन है यह दानवीर, तिरुपति मंदिर के पास दौलत का अंबार

तिरुपति बालाजी मंदिर में कितना दान आता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2024 में तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को 1365 करोड़ रुपये हुंडी में और 2.55 करोड़ रुपये श्रीवारी दर्शन की भेंट स्वरूप मिले थे.

आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक धर्मस्थल ही नहीं, आस्था और भक्ति का जीवंत प्रतीक है. यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जहां भक्तों का अटूट विश्वास कायम है. आस्था का एक उदाहरण मंगलवार को उस समय देखने को मिला, जब हैदराबाद के एक भक्त ने मंदिर के संरक्षक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 1.1 करोड़ रुपये का दान दिया.

भोजन प्रसाद और गौसेवा के लिए दान

टीटीडी की तरफ से बताया गया कि कोडाली श्रीकांत ने मंगलवार सुबह श्रीवारी (भगवान) मंदिर के अंदर रंगनायकुला मंडपम में टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चौधरी वेंकैया चौधरी को दान का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा. श्रीकांत का यह दान दो नेक कार्यों के लिए था. एक करोड़ रुपये उन्होंने एसवी अन्न प्रसादम ट्रस्ट को दिए ताकि भक्तों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जा सके. इसके अलावा, 10 लाख रुपये एसवी गोसंरक्षण ट्रस्ट को गायों की देखभाल के लिए दान किए.

बता दें कि अन्न प्रसादम ट्रस्ट की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने 1985 में की थी. इसका उद्देश्य हर रोज 2,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना था. समय के साथ, इस योजना का विस्तार हुआ और आज यहां दान में मिले पैसों से मिलने वाले ब्याज से लाखों भक्तों को भोजन कराया जाता है.

पिछले साल हुंडी में 1365 करोड़ का दान

तिरुपति बालाजी मंदिर में कितना दान आता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2024 में तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को 1365 करोड़ रुपये हुंडी में और 2.55 करोड़ रुपये श्रीवारी दर्शन की भेंट स्वरूप मिले थे. रिकॉर्ड 150 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति भी दान में आई थी. पिछले तीन साल से हर साल 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का दान मंदिर को मिल रहा है. 

रोज साढ़े तीन करोड़ रुपये का चढ़ावा

मंदिर की हुंडी में पिछले साल रोजाना साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक का दान आया. कोविड काल खत्म होने के बाद से लगातार यही सिलसिला बना हुआ है. ट्र्स्ट के मुताबिक, वीकेंड पर हुंडी में प्रतिदिन औसतन 3.85 करोड़ रुपये और अन्य दिनों में 3.6 करोड़ का औसत दान प्राप्त हुआ. पिछले साल 31 दिसंबर को तो 4.10 करोड़ रुपये चढ़ावे में मिले थे. 

हर महीने 100-140 किलो गोल्ड की भेंट

तिरुपति मंदिर में एक दिन में सबसे ज्यादा चढ़ावे का रिकॉर्ड 2 जून 2023 को बना था. उस दिन 7 करोड़ 68 लाख रुपये हुंडी में दान आया था. इससे पहले भी कई बार 6 करोड़ रुपये से ज्यादा दान मिल चुका है. मंदिर में हर महीने 100 से 140 किलो गोल्ड भेंट में चढ़ावा आता है. टीटीडी के अनुसार, उसके बैंक खातों में 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट हैं. इसके अलावा 12 टन से अधिक सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत निवेश कर रखा है.

