धुरंधर के बाद फिर दिखेगा अक्षय खन्ना का धांसू अवतार, महाकाली में निभाएंगे शुक्राचार्य का किरदार, देखें नया लुक

अक्षय खन्ना ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर' में खामोश, इंटेंस और खतरनाक विलेन वाला अपना किरदार निभाकर फिर साबित कर दिया कि उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. उनकी आंखें और चेहरे का हर भाव पूरा डायलॉग बोल जाता है. दिसंबर 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों को याद दिलाया कि अक्षय खन्ना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि वो आगे क्या करने वाले हैं. अगर आप भी यही सोच रहे थे तो चलिए बता देते हैं कि अब अगली बार वह डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की ड्रीम प्रोजेक्ट ‘महाकाली' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म उनके करियर का एकदम नया और चौंकाने वाला चैप्टर खोलने वाली है.

धुरंधर से जीता दर्शकों का दिल

‘धुरंधर' में अक्षय जिस तरह शांति और ठंडे दिमाग से खतरनाक किरदार निभाया, उसने दर्शकों और ट्रेड दोनों पर असर डाला है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला कहते हैं, “अक्षय ने दिखा दिया कि दमदार एक्टिंग के लिए चीखना-चिल्लाना जरूरी नहीं. उनकी खामोशी में भी इतना वजन था कि हर सीन भारी हो गया. इस फिल्म के बाद वो फिर चर्चा में हैं और सही मायनों में वापसी कर चुके हैं.”

महाकाली में पूरी तरह अलग अवतार

अब तक ज्यादातर रियल और जमीनी किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना पहली बार माइथोलॉजी-सुपरहीरो दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. प्रशांत वर्मा का सिनेमाई यूनिवर्स पहले ही ‘हनुमान' जैसी फिल्म से अपनी अलग पहचान बना चुका है. इस दुनिया में अक्षय खन्ना का आना और भी खास हो जाता है.

फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया, “प्रशांत को एक ऐसा कलाकार चाहिए था जो बिना चीखे-चिल्लाए पूरा सेट अपने कब्जे में ले ले जिसकी आंखों में रहस्य हो, आवाज में वजन हो और चाल में खतरा महसूस हो. अक्षय उनके लिए पहली पसंद थे.”

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने शेयर किया था लुक-

पहली झलक ने मचाया तहलका

‘महाकाली' से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लंबे सिल्वर बाल, घनी दाढ़ी, काजल से गहरी आंखें और उस आउटफिट में मॉडर्न टच वाला कॉस्ट्यूम, अक्षय इसमें शुक्राचार्य के रूप में नजर आ रहे हैं. उनकी आंखों में वो पुरानी तेजी है, लेकिन इस बार उसमें एक अलौकिक गहराई भी दिख रही है.

सेट पर मौजूद एक सदस्य ने बताया, “जब वो पूरा गेटअप पहनकर सेट पर आए तो कुछ पल के लिए सभी खामोश हो गए. कई लोगों को पहचान ही नहीं आया कि अक्षय खन्ना चल रहे हैं. बस उनकी मौजूदगी से ही माहौल भारी हो गया.”

अक्षय खन्ना के लिए क्यों खास है ये दौर

अक्षय खन्ना कभी ज्यादा फिल्में नहीं करते. वो चुनते हैं, सोच-समझकर चुनते हैं. ‘धुरंधर' ने उन्हें फिर से तारीफ दिलाई और ‘महाकाली' उन्हें एक ऐसे जॉनर में ले जा रही है जहां अब तक उन्होंने कदम नहीं रखा. यहां दर्शक उन्हें शांत एक्टर से लेकर रहस्यमयी, विशाल और दैवीय शक्ति वाले किरदार में देखेंगे.