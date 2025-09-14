विज्ञापन
विशेष लिंक

वो आत्महत्या नहीं कर सकती... आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत पर मां ने मंगेतर पर लगाया गंभीर आरोप

पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि मालदा में हमारी बेटी की हालत गंभीर है. जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
वो आत्महत्या नहीं कर सकती... आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत पर मां ने मंगेतर पर लगाया गंभीर आरोप
  • पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है
  • पीड़ित छात्रा अपने मंगेतर के साथ मामला सुलझाने के लिए चार दिन पहले मालदा गई थी और होटल में रुकी थी
  • पुलिस ने आरोपी जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जो मालदा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चर्चाओं में है. वजह है छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत. पीडित परिवार ने इस मामले में मंगेतर पर गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित की मां ने दावा किया है कि चार दिन पहले उनकी बेटी अपने मंगेतर के साथ मामला सुलझाने के लिए मालदा गई थी. उसने वहां एक होटल का कमरा भी किराए पर लिया था. इस मामले में पीड़ित परिवार के आरोपों की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है. 

पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि मालदा में हमारी बेटी की हालत गंभीर है. जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जब हम वहां पहुंचे तो मेरी बेटी की कुछ देर बाद मौत हो गई. पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपी मालदा में जूनियर डॉक्टर है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. 

जहर खिलाने का है आरोप 

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है. उनका कहना है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है. अगर उसकी जहर से हो मौत हुई है तो संभव है कि आरोपी मंगेतर ने ही उसे जहर दिया होगा. हम इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं. पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी मालदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के साथ रिलेशन में थी. वह कुछ महीने की प्रेगनेंट भी थी. आरोपी ने मेरी बेटी को गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया था. पुलिस पीड़िता की मां के आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RG Kar Hospital, Medical Student Died In Kolkata
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com