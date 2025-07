समाचार एजेंसी रॉयटर्स का अकाउंट भारत में हुआ ब्लॉक, सरकार X से मांग रही जवाब

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का X अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संदेश में बताया गया है कि ये कार्रवाई 'कानूनी मांग के जवाब में' की गई है. हालांकि, सरकारी सूत्रों ने इससे इनकार किया है कि हाल में ऐसी कोई नई कानूनी मांग भेजी गई थी. इसके उलट, सरकार ने अब X से स्पष्टीकरण मांगा है कि रॉयटर्स का अकाउंट क्यों और किस आधार पर ब्लॉक किया गया.

सूत्रों के मुताबिक, यह मामला 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय का है जब सैकड़ों अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. उस समय रॉयटर्स का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया था, लेकिन अब एलन मस्‍क की कंपनी X ने संभवतः उसी पुराने आदेश के तहत ये कार्रवाई की है.

सरकार ने किया X से संपर्क

एक अधिकारी ने कहा, '7 मई को आदेश जारी किया गया था, लेकिन उस समय लागू नहीं किया गया. अब X ने गलती से उस पुराने आदेश पर कार्रवाई कर दी है. सरकार ने इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के लिए X से संपर्क किया है' वहीं रॉयटर्स की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

नहीं खुल रहा रॉयटर्स वर्ल्‍ड का अकाउंट

रॉयटर्स टेक न्‍यूज, रॉयटर्स एशिया, रॉयटर्स चाइना जैसे कई संबंधित X अकाउंट्स अभी भी भारत में खुले हैं, लेकिन रॉयटर्स का आधिकारिक अकाउंट और रॉयटर्स वर्ल्‍ड भारत में नहीं दिख रहे हैं.

जब कोई उपयोगकर्ता इन अकाउंट्स को खोलने की कोशिश करता है तो एक संदेश दिखाई देता है:

'Account withheld. @Reuters has been withheld in IN in response to a legal demand.' X के हेल्प सेंटर के अनुसार, इसका मतलब है कि किसी वैध कानूनी आदेश (जैसे कोर्ट का आदेश या स्थानीय कानून) के चलते अकाउंट को देश में ब्लॉक किया गया है.

अब जब मामला पुराना हो चुका है और प्रासंगिक नहीं रहा, सरकार ने X से कहा है कि वह अकाउंट पर लगी रोक हटाए.