दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत की आन-बान और शान देखने को मिली. गणतंत्र दिवस परेड के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्‍यक्ष एंटोनियो कोस्‍टा और यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्‍य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान एक वक्‍त ऐसा भी आया जब परेड में यूरोपीय यूनियन की अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन

एक दस्‍ते को देखकर के मुस्‍कुरा उठीं और ये दस्‍ता यूरोपीय यूनियन का था.

यूरोपीय परिषद के अध्‍यक्ष एंटोनियो कोस्‍टा और यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयन भारत के मेहमान हैं. गणतंत्र दिवस समारोह में उन्‍हें भारत की संस्‍कृति को करीब से जानने का मौका मिला. इस दौरान यूरोपीय यूनियन का दस्‍ता भी भारतीय सैनिकों के साथ परेड में शामिल हुआ.

अपने लोगों को देखकर के यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयन मुस्‍कुरा उठीं. हालांकि यह मुस्‍कुराहट कैमरे में कैद हो गई.

ट्रेड डील्‍स के लिए भारत पहुंची हैं उर्सुला

बता दें कि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन की गणतंत्र दिवस परेड में उपस्थिति को भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्‍य संबंधों को एक नई दिशा देने के महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

दिल्ली पहंचने के ठीक पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्‍स पर अपने भारत दौरे के सामरिक महत्व को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि मैं 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्‍स' करने के लिए भारत जा रही हूं.