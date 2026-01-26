विज्ञापन
विशेष लिंक

गणतंत्र दिवस 2026: यूरोपीय यूनियन का मार्चिंग दस्ता और मुस्‍कुरा उठीं यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष

गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय परिषद के अध्‍यक्ष एंटोनियो कोस्‍टा और यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयन मुख्‍य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

Read Time: 2 mins
Share
गणतंत्र दिवस 2026: यूरोपीय यूनियन का मार्चिंग दस्ता और मुस्‍कुरा उठीं यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष
  • 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की शान और आन-बान भव्य परेड में नजर आया.
  • यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि रहे.
  • परेड में यूरोपीय यूनियन का दस्ता भी भारतीय सैनिकों के साथ शामिल हुआ.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत की आन-बान और शान देखने को मिली. गणतंत्र दिवस परेड के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्‍यक्ष एंटोनियो कोस्‍टा और यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्‍य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान एक वक्‍त ऐसा भी आया जब परेड में यूरोपीय यूनियन की अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन
एक दस्‍ते को देखकर के मुस्‍कुरा उठीं और ये दस्‍ता यूरोपीय यूनियन का था. 

यूरोपीय परिषद के अध्‍यक्ष एंटोनियो कोस्‍टा और यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयन भारत के मेहमान हैं. गणतंत्र दिवस समारोह में उन्‍हें भारत की संस्‍कृति को करीब से जानने का मौका मिला. इस दौरान यूरोपीय यूनियन का दस्‍ता भी भारतीय सैनिकों के साथ परेड में शामिल हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

अपने लोगों को देखकर के यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयन मुस्‍कुरा उठीं.   हालांकि यह मुस्‍कुराहट कैमरे में कैद हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रेड डील्‍स के लिए भारत पहुंची हैं उर्सुला 

बता दें कि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन की गणतंत्र दिवस परेड में उपस्थिति को भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्‍य संबंधों को एक नई दिशा देने के महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

दिल्ली पहंचने के ठीक पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्‍स पर अपने भारत दौरे के सामरिक महत्व को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि मैं 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्‍स' करने के लिए भारत जा रही हूं.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Republic Day, Ursula Von Der Leyen
Get App for Better Experience
Install Now