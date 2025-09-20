झूठ बोलकर दोस्ती, शारीरिक संबंध और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल... हरिद्वार में 'सोनू' बने इकबाल का पर्दाफाश

हरिद्वार में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छिपाकर एक महिला को धोखा दिया. इकबाल नाम के इस शख्स ने 'सोनू' के फर्जी नाम से एक अकाउंट बनाया और एक महिला से दोस्ती की. यह दोस्ती धीरे-धीरे शादी के वादे तक पहुंच गई. इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने और इकबाल ने चुपके से महिला के कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए.

जब महिला को इकबाल के बदले हुए व्यवहार पर शक हुआ, तो उसे पता चला कि 'सोनू' असल में इकबाल है. महिला ने इसका विरोध किया तो इकबाल ने वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 50,000 रुपये की मांग की.

इसके बाद, महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बहादराबाद पुलिस ने 'ऑपरेशन कालनेमी' के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए मंगलौर निवासी इकबाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.