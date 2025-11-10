लालकिला धमाका: 13 की मौत, 6 कार, दो ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा जलकर खाक

दिल्‍ली में लाल किले के करीब हुए ब्‍लास्‍ट के बाद राजधानी में हाई अलर्ट की स्थिति है. जानकारी के अनुसार इस ब्‍लास्‍ट में अब तक 13 की मौत हो चुकी है. इसके अलावा 6 कार, दो ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा जलकर खाक हो गए हैं. दिल्‍ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि ब्‍लास्‍ट एक आई20 कार में हुआ और ब्‍लास्‍ट की वजह से कार में सवार सभी लोग मारे गए हैं.

यह सामान्‍य घटना नहीं

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल किला ब्लास्ट एक सामान्य धमाका नहीं एक बड़ा बम ब्लास्ट है. धमाके का असर 200 मीटर तक देखा जा सकता है. वहां मौजूद लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए और शुरुआती जांच में ये एक बड़ी आतंकी घटना माना जा रहा है. जो ब्‍लास्‍ट हुआ वह इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए और भीड़भाड़ वाले इलाके की आस-पास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनाई दी.

कमिश्‍नर ने दी खास जानकारी

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की तरफ से ब्‍लास्‍ट पर खास जानकारी दी गई है. उन्‍होंने मीडिया को बताया है कि शाम छह बजकर 52 मिनट पर एक गाड़ी रेडलाइट पर आकर रुकी. उसमें अचानक ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के वक्त लोग उसमें ही थे. इस ब्लास्ट से आसपास की गाड़ियों में भी ब्लास्ट हुआ. जांच टीमें मौके पर हैं. उन्‍होंने बताया कि उसी गाड़ी में ब्‍लास्‍ट हुआ और विस्फोट के कारण आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

ब्‍लास्‍ट के समय थी भीड़

