फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामदगी से है लाल किला ब्लास्ट का कनेक्शन, जैश की साजिश- सूत्र

Red Fort blast : सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मताबिक, उमर मोहम्मद कार में था. उमर मोहम्मद वही डॉक्‍टर है, जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में फरार चल रहा है. इसी डॉक्‍टर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी.

फरीदाबाद से सटे बदरपुर से i20 कार दिल्‍ली में हुई दाखिल
  • लाल किले के बाहर i20 कार में हुए धमाके का फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध होने का संदेह जताया गया है
  • फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद शाम को लाल किले के पास धमाका हुआ जिसमें नौ लोगों की मौत हुई
  • धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था जो फरीदाबाद मामले में फरार चल रहा है और हमले की योजना बनाई थी
नई दिल्‍ली:

Red Fort blast लाल किले के बाहर i20 कार में हुए धमाके के तार फरीदाबाद टैरर मॉड्यूल से जुड़ते नजर आ रहे हैं. फरीदाबाद में सोमवार सुबह 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी हुई थी और शाम को लाल किले के बाहर धमाका हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कार चलाने वाला तीन घंटे तक पार्किंग में i20 कर में ही बैठा रहा. खुफिया एजेंसियो को शक है कि जिस i20 कार में ब्‍लास्‍ट हुआ, उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था. यह वही डॉक्‍टर है, जो फरीदाबाद मामले में फरार चल रहा है. ये i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्‍ली में दाखिल हुई थी.        

फरीदाबाद से सटे बदरपुर से i20 कार दिल्‍ली में हुई दाखिल

सूत्रों ने बताया कि i20 कार दिल्ली में कहां से चली और लाल किला तक कैसे पहुंची, इसके रूट की सीसीटीवी मैपिंग दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की है. इसमें सामने आया है कि बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी थी. बदरपुर बॉर्डर से ही कार ने दिल्‍ली में एंट्री ली थी. बादरपुर बॉर्डर पार करते ही फरीदाबाद की सीमा शुरू हो जाती है. इसलिए ऐसा शक जताया जा रहा है कि लाल किले पर हुए ब्‍लास्‍ट में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का कनेक्‍शन हो सकता है. इस i20 कार के आगे का रूट पता लगाया जा रहा है. 

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्‍टर था कार में सवार?

सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मताबिक, उमर मोहम्मद कार में था. उमर मोहम्मद वही डॉक्‍टर है, जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में फरार चल रहा है. इसी डॉक्‍टर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी. सूत्रों के अनुसार, ऐसा शक है कि फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद उमर मोहम्मद ने घबराहट में हमले की योजना बनाई. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में एक डेटोनेटर रखा और इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया. शक है कि हमले में एएनएफओ (अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल) का इस्तेमाल किया गया था. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक, कार चलाने वाला तीन घंटे तक पार्किंग में i20 कार में ही बैठा रहा. वो 1 सेकंड के लिए भी कार से नहीं उतरा था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कार ड्राइवर पार्किंग में या तो किसी का इंतजार कर रहा था या इंस्ट्रक्शन की वेट कर रहा था.

फरीदाबाद  आतंकी मॉड्यूल 

हरियाणा पुलिस ने सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों से तीन डॉक्‍टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई. पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों और जब्ती से जम्मू-कश्मीर, हरियणा और उत्तर प्रदेश में फैले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है. अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में कश्मीर के डॉ. मुजम्मिल गनी और लखनऊ के डॉ. शाहीन शामिल हैं, जिन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया. अधिकारियों ने कहा कि उनकी कार से एक एके-47 राइफल मिली थी. जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बयान में बताया कि 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं, जिसमें फरीदाबाद में गनी के किराए के मकान से बरामद 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री शामिल है. बयान में कहा गया है कि इस विस्फोटक सामग्री के अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है. 

ये भी पढ़ें :- आतंकी हमला है लालकिले के बाहर हुआ कार धमाका, एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक : सूत्र

 

Red Fort Blast, Faridabad Terror Module, Jaish Conspiracy
