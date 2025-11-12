दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि ब्‍लास्‍ट को अंजाम देने वाला उमर नबी, धमाके से पहले कमला मार्केट थाने स्थित एक मस्जिद भी गया था. इससे पहले तीन घंटे तक लाल किला की पार्किंग में उमर के रहने का राज भी गहराता जा रहा है. सोमवार को हुए इस ब्‍लास्‍ट में करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल हैं.

10 मिनट तक रुका मस्जिद में

सूत्रों के मुताबिक उमर नबी ने धमाका करने से पहले दिल्ली के कमला मार्किट थाने इलाके एक मस्जिद गया और यहां पर करीब 10 मिनट तक रुका था. इस ब्‍लास्‍ट में बुधवार को एक बड़ी जानकारी सामने आई. इसके तहत उमर दोपहर 3.19 बजे लाल किला की पार्किंग में दाखिल हुआ था और वह यहां से शाम 6.28 बजे निकला और इसके बाद ही ब्‍लास्‍ट हो गया. माना जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्‍लास्‍ट का जिम्‍मेदार तीन घंटे से ज्‍यादा समय तक पास की एक पार्किंग में मौजूद था. जांच से पता चला है कि इस दौरान वह अपनी कार से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला और न ही गाड़ी को लावारिस छोड़ा.

उमर ने बदला अपना प्‍लान?

सूत्रों का कहना है कि उमर की प्‍लानिंग कार की पिछली सीट पर रखे बम को लाल किले की पार्किंग के पास ब्‍लास्‍ट करने की थी जहां पर सर्दियों के दिनों में काफी भीड़ होती . लेकिन अपने साथियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद, उमर हताश हो गया और भूल गया कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है. इसके बाद वह पार्किंग में पहुंचा. तीन घंटे इंतजार के बाद, वह नेताजी सुभाष मार्ग पर निकला, जो एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ चांदनी चौक से होकर गुजरता है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर कार में ब्‍लास्‍ट हुआ. इससे भीड़भाड़ वाले इलाके में कई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

पीएम मोदी मिले घायलों से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्‍होंने लाल किला विस्फोट में बचे लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. प्रधानमंत्री लगभग 25 मिनट तक अस्पताल में रहे. उन्‍होंने एक्‍स पर पोस्‍ट किया और लिखा, 'एलएनजेपी अस्पताल गया और दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की. सभी के जल्‍द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा!'



