सावधान! हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट, भारी बारिश की संभावना

पहाड़ से लेकर मैदानों तक मानसून जमकर बरस रहा है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्बादी का मंजर सभी ने देखा है. इसी बीच हिमाचल में बरसात का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं.

शनिवार सुबह से कई बार फटे बादल

शनिवार सुबह से ही प्रदेश में पांच जगह बादल फटने से कई घरों, वाहनों और सेब बगीचों को भारी नुकसान हुआ है. कुल्लू के हिड़व, शरची व बशला, रामपुर में ज्यूरी के बधाल और चंबा के चुराह में बादल फटे हैं. रामपुर के 12 से 20 क्षेत्र में भूस्खलन से पांच घर क्षतिग्रस्त हो गए. यहां मलबे में दबने से पिता-पुत्र घायल हुए हैं. शनिवार को मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे 6,000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सरकारी, निजी वाहनों से उनके घर भेजा गया.

रेड अलर्ट

ऊना

बिलासपुर

शिमला

सोलन

सिरमौर

येलो अलर्ट

हमीरपुर

कांगड़ा

कुल्लू

मंडी

किन्नौर

सोलन

ऑरेंज अलर्ट

चंबा

कुल्लू

शिमला किन्नौर

लाहौल स्पीति

आपदा ने प्रदेश में कितना किया नुकसान

हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल हाइवे के साथ 822 सड़कें बंद हैं. 1236 बिजली ट्रांसफार्मर और 424 पेयजल योजनाएं ठप हैं. एसईओसी के आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में राज्य को 3,042 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है और बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 320 लोगों की मौत हो चुकी है. 4,041 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. 20 जून से 30 अगस्त तक मानसून की शुरुआत के बाद से राज्य में 91 बार अचानक बाढ़, 45 बार बादल फटने और 93 बड़े भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं.

सिरमौर में हुई भयंकर लैंडस्लाइड

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नौहराधार में भयंकर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया है. भयानक लैंडस्लाइड के समय सड़क पर बसें और गाड़ियां चल रही थीं. इसमें बैठी सवारियों ने भागकर जान बचाई. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नही हुआ.

नुकसान के आंकलन के लिए बनाई टीम

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़, अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (IMCTs) का गठन किया.

ये केन्द्रीय दल अगले सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बाढ़/भूस्खलन प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे.