आइए, आत्मविश्वास के साथ हम दुनियाभर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं: CRF के पहले स्थापना दिवस पर प्रणव अदाणी

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) के पहले स्थापना दिवस पर अदाणी एंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अदाणी शामिल हुए. प्रणव अदाणी ने इस अवसर पर कहा, "दुनिया विकल्प, समानता पर आधारित साझेदारी की तलाश कर रही है, और अब समय आ गया है कि जो आवाजें लंबे समय से अनसुनी हैं, उन्हें अब केंद्र में लाया जाए. आइए, हम आत्मविश्वास के साथ ग्लोबल फुटप्रिंट बनाएं. इस संदर्भ में, मुझे लगता है कि CRF जल्द ही डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ मिलकर अन्य देशों के साथ उपयोगी और प्रभावशाली बातचीत सुनिश्चित करेगा."

प्रणव अदाणी ने आगे कहा, "मैं आपको आश्वासन देता हूं कि CRF आपके काम का समर्थन करने के लिए साक्ष्य-आधारित शोध और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा. यह नीति निर्माताओं के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और संवाद के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें भारत के लिए अपने अगले गौरवशाली अध्याय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर दिया जाएगा."

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इस अवसर पर कहा, "मैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को उसके एक वर्ष पूरे होने पर बधाई देता हूं और इसके वार्षिक दिवस पर, मैं टीम को एक बहुत ही जीवंत, गतिशील युवा टीम होने के लिए बधाई देता हूं. मैंने फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित कुछ शोध पत्रों को पढ़ा है और मुझे चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को बहुत विस्तृत, साक्ष्य-आधारित शोध के लिए बधाई देनी चाहिए... आने वाले वर्षों में, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन भारत के सबसे बेहतरीन थिंक टैंकों में से एक के रूप में उभरेगा और भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र से हम सभी की सहायता और समर्थन करेगा."

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने कहा, "चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में, हमने पहले दिन से ही एक बात को आत्मसात करने की कोशिश की और वह यह है कि सबसे चुनौतीपूर्ण विचार सबसे पुरस्कृत मंजिलों की ओर ले जाएंगे. हम देखना चाहते हैं कि भारत जैसे देश अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं से समझौता किए बिना शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं. जैसे-जैसे भारत '2047 तक विकसित भारत' के अपने दृष्टिकोण की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक गवर्नेंस की फिर से कल्पना करने की आवश्यकता है जो आत्मनिर्भरता और समावेशी समृद्धि का समर्थन करता है. बदलती विश्व व्यवस्था, जो न केवल संघर्षों से बल्कि ग्लोबल साउथ के उद्भव से भी चिह्नित है. यह कुछ ऐसा है जिसे हम चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के काम के माध्यम से पेश करना चाहते हैं. हम कठोर सत्य का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे और एक बार जब हम उनका सामना कर लेंगे, तो हम सबसे अच्छे संभव समाधान खोजने की कोशिश करेंगे."