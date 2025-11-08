रविकिशन अमीर का बेटा, मैं गरीब... जानिए निरहुआ को खेसारी लाल क्यों कहने लगे जय श्री राम

पटना में खेसारी लाल यादव पत्रकारों से मिले तो तेज प्रताप से लेकर रवि किशन, निरहुआ तक के किए सियासी हमलों का जवाब दिया. तेज प्रताप यादव के नचनिया वाले बयान पर सीधे कह दिया कि वो बड़े भाई हैं. उन्हीं से लोगों से मिलकर न वो कुछ भी बोल रहे हैं. वो बड़े भाई हैं उनको जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है.

...पागल घोषित कर दूंगा

एक पत्रकार ने जब पूछा कि निरहुआ ने कहा है कि रवि किशन ने आईफा जीता है, खेसारी पहले आईफा जीतें. फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो भी ग्रेजुएशन करें. तो खेसारी ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं. मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं, वो अमीर के बेटे थे वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि एनडीए के सारे नेताओं को 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा. इनका भाषा नहीं देख रहे हैं. मैं उनको वैसी भाषा में जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं संस्कारी हूं और संस्कारी मां-बाप का बेटा हूं.

#WATCH | Patna, Bihar | On Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav's 'Nachne wala?' remark, Singer-actor and RJD candidate from Chapra assembly seat, Khesari Lal Yadav says, "He is my elder brother... It's not necessary for me to respond to him... I am the son of a poor man.… pic.twitter.com/kVZJmm35Lb — ANI (@ANI) November 8, 2025

...जय श्री राम

फिर पत्रकार ने कहा कि निरहुआ ने कहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको खेसारी ने ठगा नहीं. इस पर खेसारी ने कहा कि वो लोग पूरे बिहार को ठगे हैं. मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं वो धर्म की बातें कर रहे हैं, मैं धर्म विरोधी कभी ना था न रहा हूं और न रहूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं जय श्री राम. पूरी दुनिया से बोलवा दूंगा जय श्री राम. इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेना है. मैं राम की एक्टिंग किया हूं, राजा राम मूवी किया है, धर्म भी जरूरी है इसके लिए शिक्षा भी जरूरी है. अस्पताल भी जरूरी है. ये मुद्दे को भटकाते हैं हर बार जंगलराज की बात करते हैं. 20 साल से चचा नीतीश कुमार की सरकार है, बेरोजागरी से 20 साल के बच्चे ही मर रहे हैं. आज एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि फैक्टरी का शिलान्यास यहां पर होगा , कल से बेहतर कॉलेज यहां बनेगा, मैं वादा करता हूं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा ना ही शपथ ग्रहण करूंगा, ना ही सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा. ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे टारगेट मत करो, बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, उसपर बात करो न आप.