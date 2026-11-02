चूहे की पूंछ बांधकर जिंदा जलाया, वीडियो वायरल होने पर झांसी के 4 लड़कों पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक चूहा मारने के आरोप में चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन चारों ने बेहद क्रूरता से चूहे को बांधकर जिंदा जलाया था. आरोपियों में जुनैद कुरैशी, जीशान कुरैशी, आशिफ कुरैशी और शफीफ शामिल हैं. पुलिस ने चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-325 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

चूहे को मारने का वीडियो वायरल

घटना का वीडियो भी सामने आया है. झांसी में चार लोगों ने मिलकर एक चूहे को पकड़कर जिंदा जला दिया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि चूहे को बेहद क्रूरता के साथ लड़के मार रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

चूहे की पूंछ बांधी और लगा दी आग...

सोशल मीडिया पर 47 मिनट का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहे को रस्सी में बांध कर लाया जाता है. इसके बाद दरवाजे में बांधकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया और जांच की तो वह शहर कोतवाली के ओरछा गेट का पाया गया. वीडियो में नजर आने वाले शख्सों की शिनाख्त कराई गई, जिसमें उनकी जुनैद कुरैशी, जीशन कुरैशी, आशिफ कुरैशी और शफीक के रूप में पहचान हुई. पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक जिंदा चूहे को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया गया था. वीडियो को संज्ञान में लेकर तुरंत कोतवाली में मामला दर्ज किया गया.

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