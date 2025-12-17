विज्ञापन
विशेष लिंक

राष्ट्रपति भवन से हटी ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरे, अब दिख रहे अपने 21 परमवीर चक्र विजेता

राष्ट्रपति भवन से औपनिवेशिक काल की ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरें हटाई गई हैं. अब वहां 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें दिखाई देंगी. ये बड़ा फैसला लिया गया है.

Read Time: 1 min
Share
राष्ट्रपति भवन से हटी ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरे, अब दिख रहे अपने 21 परमवीर चक्र विजेता
नई दिल्ली:

राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरें हटाकर वहां देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं. इस पहल के जरिये औपनिवेशिक काल के चिन्हों को हटाया गया है. परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है.राष्ट्रपति भवन के इन गलियारों में कभी ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र प्रदर्शित होते थे? आज उसी स्थान को परम वीर दीर्घा में रूपांतरित कर दिया गया है, जो सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं को समर्पित है.

इन परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें अब राष्ट्रपति भवन में लगाई गई हैं. 

photo

photo

इन ब्रिटिश अफसरों की तस्वीरों को हटाया गया है

Photo

Photo

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashtrapati Bhavan, Param Vir Chakra Awardees, British Officers Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com