राष्ट्रपति भवन से हटी ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरे, अब दिख रहे अपने 21 परमवीर चक्र विजेता

राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश अधिकारियों की तस्वीरें हटाकर वहां देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं. इस पहल के जरिये औपनिवेशिक काल के चिन्हों को हटाया गया है. परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है.राष्ट्रपति भवन के इन गलियारों में कभी ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र प्रदर्शित होते थे? आज उसी स्थान को परम वीर दीर्घा में रूपांतरित कर दिया गया है, जो सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं को समर्पित है.

इन परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें अब राष्ट्रपति भवन में लगाई गई हैं.

photo

इन ब्रिटिश अफसरों की तस्वीरों को हटाया गया है

Photo