रैपर यो-यो हनी सिंह और पंजाबी गायक करण औजला की बढ़ी मुश्किलें, पढ़ें क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह को 11 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है. हनी सिंह के एक गाने को लेकर महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है.

रैपर यो-यो हनी सिंह और पंजाबी गायक करण औजला की बढ़ी मुश्किलें, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यो यो हनी सिंह के गाने को लेकर हुआ विवाद
  • पंजाब महिला आयोग ने हनी सिंह के गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा के कारण स्वतः संज्ञान लिया है.
  • आयोग ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर हनी सिंह के खिलाफ जांच कराने और 11 अगस्त को पेश होने को कहा है.
  • पंजाबी गायक करण औजला के गाने MF Gabru में आपत्तिजनक शब्दों के कारण भी महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है.
चंडीगढ़:

बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह और पंजाबी गायक करण औजला की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं. इन दोनों ही गायकों के गानों के लेकर पंजाब महिला आयोग ने स्वत: सज्ञान लिया है. दरअसल, हनी सिंह के मिलेनियम गाने को लेकर महिला आयोग ने इस मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है. इस चिट्ठी में हनी सिंह के खिलाफ जांच करवाने की बात कही है. साथ ही 11 अगस्त को हनी सिंह को पेश होने को कहा है. 

वहीं, दूसरी तरफ पंजाबी गायक के करण औजला के गाने MF Gabru को लेकर भी विवाद हो गया है. गाने में औरतों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी पंजाब महिला आयोग की ओर से स्वत: संज्ञान लिया गया है. करण औजला को भी आयोग ने 11 अगस्त को पेश होने को कहा है. 

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब यो यो हनी सिंह के गाने पर विवाद हुआ है. 2019 में भी यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) एक बार फिर अपने गाने को लेकर मुश्किल में फंस गए थे. विवादों में घिरे रहने वाले हनी सिंह पर पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की थी. हाल ही में हनी सिंह (Honey Singh) का नया गाना 'मखना' (Makhna) रिलीज हुआ था.

ये गाना फैन्स में काफी पॉपुलर हुआ था. मनीषा गुलाटी ने हनी सिंह के इस गाने में महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर स्वतः संज्ञान लिया था. पंजाब महिला आयोग ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखे पत्र में हनी सिंह पर उनके गाने 'मखना' के लिरिक्स 'मैं हूं वुमनाइजर' को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कहा था.

