VIDEO: 3 मिनट लेट होने पर महिला को धमकी देने लगा ऑटो चालक, "बोला मैं भी देखता हूं कैसे जाओगी"

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला ने रैपिडो ऑटो चालक पर उत्पीड़न और धमकियां देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने महिला से घटना का विवरण मांगा है. एक्स पर महिला ने आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है और कहा है कि मोबिलिटी ऐप के जरिए राइड बुक करने के बाद एक ऑटो चालक ने उन्हें कथित तौर पर परेशान किया और धमकी भी दी.

एक्स पर अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, उसने बताया कि उसने ड्राइवर से दो मिनट रुकने का अनुरोध किया था क्योंकि वह अपने घर की चाबियां ढूंढ़ रही थी. हालांकि, गाड़ी के पास पहुंचने पर, ड्राइवर कथित तौर पर उस पर चिल्लाने लगा और उसे धमकी देते हुए कहने लगा, "देखता हूं कैसे जाते हो."

.@rapidobikeapp

who runs your mafia business? Because this driver just harassed me for waiting for 3 mins and he has the audacity to say "dekhta hoon kaise jaate ho".



I booked an auto. I ask him to wait for 2 mins because I was finding the keys. I come down. This certain… pic.twitter.com/unRA0QZXZh — Shreya (@miless_15) October 29, 2025

अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित, महिला का कहना है कि उसने स्थिति को शांत करने के लिए ड्राइवर को 20 रुपये दिए थे. उसने ऐप-आधारित परिवहन प्लेटफ़ॉर्म के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी चिंता जताई और कहा कि कंपनियां अक्सर राइड के बाद ग्राहकों को कॉल करती हैं, लेकिन यात्रा से पहले या उसके दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम कदम उठाए जाते हैं. जवाबदेही की कमी पर निराशा व्यक्त करते हुए, महिला ने कहा, "राइड शुरू होने से पहले ही ग्राहक जोखिम में होते हैं."

यात्री ने बताया कि ऐसी घटनाओं से नागरिक असहाय महसूस करते हैं, तथा अक्सर सोशल मीडिया ही उनकी शिकायतों के निवारण या उनकी जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका होता है.