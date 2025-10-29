विज्ञापन
VIDEO: 3 मिनट लेट होने पर महिला को धमकी देने लगा ऑटो चालक, "बोला मैं भी देखता हूं कैसे जाओगी"

महिला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है और उन्होंने लिखा, मोबिलिटी ऐप के जरिए राइड बुक करने के बाद एक ऑटो चालक ने उसे कथित तौर पर परेशान किया और धमकाना शुरू कर दिया. 

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला ने रैपिडो ऑटो चालक पर उत्पीड़न और धमकियां देने का आरोप लगाया है
  • महिला ने ड्राइवर से दो मिनट रुकने का अनुरोध किया था, जिसके बाद चालक ने उस पर चिल्लाना और धमकी देना शुरू किया
  • महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को पैसे दिए और ऐप आधारित प्लेटफॉर्म की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चिंता जताई
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला ने रैपिडो ऑटो चालक पर उत्पीड़न और धमकियां देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने महिला से घटना का विवरण मांगा है. एक्स पर महिला ने आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है और कहा है कि मोबिलिटी ऐप के जरिए राइड बुक करने के बाद एक ऑटो चालक ने उन्हें कथित तौर पर परेशान किया और धमकी भी दी.

एक्स पर अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, उसने बताया कि उसने ड्राइवर से दो मिनट रुकने का अनुरोध किया था क्योंकि वह अपने घर की चाबियां ढूंढ़ रही थी. हालांकि, गाड़ी के पास पहुंचने पर, ड्राइवर कथित तौर पर उस पर चिल्लाने लगा और उसे धमकी देते हुए कहने लगा, "देखता हूं कैसे जाते हो."

अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित, महिला का कहना है कि उसने स्थिति को शांत करने के लिए ड्राइवर को 20 रुपये दिए थे. उसने ऐप-आधारित परिवहन प्लेटफ़ॉर्म के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी चिंता जताई और कहा कि कंपनियां अक्सर राइड के बाद ग्राहकों को कॉल करती हैं, लेकिन यात्रा से पहले या उसके दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम कदम उठाए जाते हैं. जवाबदेही की कमी पर निराशा व्यक्त करते हुए, महिला ने कहा, "राइड शुरू होने से पहले ही ग्राहक जोखिम में होते हैं."

यात्री ने बताया कि ऐसी घटनाओं से नागरिक असहाय महसूस करते हैं, तथा अक्सर सोशल मीडिया ही उनकी शिकायतों के निवारण या उनकी जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका होता है.

