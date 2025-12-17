विज्ञापन
महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए है जी राम जी विधेयक : BJP 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' देश में रामराज्य लाने और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है. विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभु राम चाहते थे तो मंदिर बन गया और अब वह चाहते हैं कि विकसित गांव बने.

उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक रामराज्य लाने के लिए लाया गया, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है.'' अग्रवाल ने मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस ने गांधी जी को ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है.''

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ जेब भरने का साधन बना लिया था. अग्रवाल ने कहा कि ‘जी राम जी' से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा गांवों का चौतरफा विकास होगा तथा भ्रष्टाचार रूकेगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हिंदुत्व और सनातन की भावना उभरकर सामने आई है.

