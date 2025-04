J&K के रामबन में बाढ़ का तांडव, कई घर बहे, रास्ते बंद... देखें तबाही के बाद अब कैसे हैं हालात

Ramban Flood Landslide: मलबे में फंसी गाड़ियां, हाईवे ब्लॉक, रास्तों पर पत्थरों का ढेर, कई मकान-दुकान क्षतिग्रस्त, लोग अपना घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए अस्थायी राहत कैंपों में... कुछ ऐसा ही हालात है इस समय जम्मू कश्मीर के रामबन का. रविवार को रामबन में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ-साथ सेना और एनडीआरएफ, एडटीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से हालात को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी है. इधर मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित अन्य जिम्मेदारों ने बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता जताई है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कई लोगों की जान चली गई, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और कई वाहन मलबे में फंस गए. उन्होंने केंद्र सरकार से सहायता और मुआवजा देने का आग्रह किया.

Flash floods triggered by heavy rains hit a village near the Chenab River in Dharamkund #Ramban.

10 houses fully damaged, 25–30 partially affected. Around 90–100 people safely rescued by Dharamkund police.@dcramban @DIPRRambandic @BaseerUlHaqIAS @diprjk @airnewsalerts pic.twitter.com/BQF3ltUBbZ