बाथरूम में छिपाते थे नोट, बैंक अधिकारियों की मिलीभगत... राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT रिपोर्ट में बड़े खुलासे

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं. एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावा चोरी की 70 घटनाएं सामने आई हैं. पूछताछ के दौरान आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ने कथित तौर पर चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में कई बैंक अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं.

चढ़ावा चोरी में बैंक अधिकारियों की भूमिका

जांच में सरकारी बैंक के कुछ कर्मचारियों की कथित संलिप्तता के संकेत मिले हैं. पुलिस अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, कई सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है.

विशेष जांच टीम बनने की संभावना

करोड़ों रुपये के इस कथित घोटाले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ आईपीएस या पीपीएस अधिकारी की निगरानी में विशेष जांच टीम (SIT) गठित किए जाने पर विचार किया जा रहा है. जांच एजेंसियां इस मामले को संगठित अपराध के रूप में देख रही हैं.

बाथरूम में छिपाई जाती थी नकदी

आरोप है कि चोरी के बाद नकदी की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाई जाती थीं. बाद में मौका देखकर उन्हें मंदिर परिसर से बाहर निकाला जाता था. इसके बाद अलग स्थान पर चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था. सूत्रों के अनुसार, यह कथित रैकेट पिछले 2 से 3 वर्षों से संचालित हो रहा था.

साजिश में टिन्नू और सुभाष की अहम भूमिका

जांच के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी कथित रूप से चोरी में शामिल दिखाई दे रहे हैं, जिसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है. जांच में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सबसे अहम बताई गई है. आरोप है कि सुभाष श्रीवास्तव ने अन्य लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ा और चढ़ावा गणना की ड्यूटी तय करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं.

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