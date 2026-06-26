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'राम मंदिर में हुई महा-डकैती...' चंदा चोरी मामले में बोले अरविंद केजरीवाल, SIT को बताया फर्जी

अयोध्या पहुंचे AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को 'महा-डकैती' बताया है. उन्होंने SIT जांच को फर्जी और दिखावा बताया.

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'राम मंदिर में हुई महा-डकैती...' चंदा चोरी मामले में बोले अरविंद केजरीवाल, SIT को बताया फर्जी
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में केजरीवाल का बड़ा आरोप
IANS
  • AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर में बड़ी चोरी होने का आरोप लगाया
  • केजरीवाल ने कहा कि मंदिर से करोड़ों रुपये नकद और कीमती आभूषण चोरी किए गए हैं
  • उन्होंने आरोप लगाया कि चंदा गबन के आरोपी खुद जांच को कंट्रोल कर रहे हैं
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है?

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासी बयानबाजी भी जारी है. आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर में 'महा-डकैती' हुई है. केजरीवाल ने दावा किया कि दान और उपहारों के कथित गबन में शामिल प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सिर्फ धर्माचार्यों को रखा जाना चाहिए. 

'भगवान राम के घर में हुई बड़ी डकैती'

मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'भगवान राम के घर में एक बड़ी डकैती हुई है. उनके आभूषण, मालाएं, खड़ाऊं, और सोना, चांदी, हीरे, गहने, करोड़ों-अरबों रुपये नकद और भक्तों द्वारा चढ़ाई गई कई अन्य चीजें भगवान राम के घर से चोरी हो गई हैं.'

उन्होंने कहा, "करोड़ों लोगों की भगवान राम में आस्था है. उन करोड़ों भक्तों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं. लोग परेशान हैं और मुझे खुद भी बहुत दुख हुआ है. इसीलिए मैं आज भगवान राम का आशीर्वाद लेने मंदिर आया हूं."
अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे

अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे
Photo Credit: IANS

'आरोपी ही जांच को कंट्रोल कर रहे'

इस मामले में अयोध्या पुलिस द्वारा दर्ज FIR का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कथित गबन के आरोपी ही जांच को कंट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, जिन लोगों ने चोरी की, उन्हीं को इस मामले में कार्रवाई करनी है. जाहिर है वे खुद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे. वे खुद को पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

मामले की जांच कर रही SIT टीम पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक फर्जी SIT टीम बनाई गई है और फर्जी ही FIR की गई है. उस फर्जी FIR में केवल आठ छोटे प्यादों को आरोपी बनाया गया है. इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है.

'चंदा चोरों का बहिष्कार किया जाना चाहिए'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर में नेताओं का क्या काम है. चंदा चोरों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए. इस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ धर्माचार्यों को रखा जाना चाहिए. जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे. जिन्होंने भगवान राम को लूट लिया वो आपको क्या छोड़ेंगे. आस्था से खिलवाड़ महापाप है. भगवान राम ही इन्हें अब भगाएंगे.

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