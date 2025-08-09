विज्ञापन
रक्षाबंधन पर बहनों के लिए कहां-कहां सरकारी बसों में यात्रा फ्री है? दिल्ली-नोएडा का स्टेटस भी देख लें

रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री सफर करवाने को लेकर दिल्ली मेट्रो की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है. डीटीसी बसों में तो पहले से ही महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि मेट्रो में महिलाएं इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगी. देशभर में कहां-कहां मिलेगी फ्री सफर की सुविधा, देखें लिस्ट.

रक्षाबंधन पर बहनों के लिए कहां-कहां सरकारी बसों में यात्रा फ्री है? दिल्ली-नोएडा का स्टेटस भी देख लें
रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए कहां-कहां फ्री बस का तोहफा.
  • देश के कई राज्यों में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है.
  • उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त सुबह छह बजे से दस अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं को फ्री बस यात्रा का लाभ मिलेगा.
  • बिहार में 9 और 10 अगस्त को सभी आयु वर्ग की महिलाएं निगम की पिंक और डीलक्स बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.
नई दिल्ली:

देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. त्योहार के मौके पर भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान देश के कई राज्यों में रखा गया है. या यूं कहें कि यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार राजस्थान समेत कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को फ्री बस का तोहफा (Rakshabandhan Free Bus Travel For Women)  दिया है. महिलाएं अब फ्री में सरकारी बसों में सफर का लाभ उठा सकती हैं. मुफ्त यात्रा कुछ राज्यों में दो दिन और कुछ राज्यों में तीन दिन रहेगी. तीन राज्यों में तो पहले ही महिलाओं के लिए टिकट मुफ्त है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक शामिल हैं. रक्षाबंधन के मौके पर किन राज्यों में कितने दिन बस की सेवा महिलाओं के लिए फ्री है. यहां जानें.

रक्षाबंधन पर बहनों के लिए कहां-कहां सरकारी बसों में यात्रा फ्री है?

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में महिलाएं फ्री बस की सुविधा ले सकती हैं. दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में तो महिलाओं के लिए पहले ही सफर फ्री है. रक्षाबंधन के मौके पर भी उनको फ्री सफर का लाभ मिलता रहेगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड सरकार ने रक्षाबंधन के खास मौके पर महिलाओं को फ्री बस के सफर का तोहफा दिया है. यूपी में यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 10 अगस्त को रात 12 बजे तक रहेगी.

बिहार में मुफ्त सफर का तोहफा

बिहार में 9 और 10 अगस्त को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा महिलाओं को दी जा रही है. यह सुविधा 9 अगस्त (शनिवार) सुबह 6 बजे से 10 अगस्त (रविवार) देर शाम तक लागू रहेगी. इस पहल के तहत, सभी आयुवर्ग की महिलाएं, चाहे वे छात्राएं हों या कामकाजी, बिना टिकट के निगम की पिंक, साधारण और डीलक्स बसों में यात्रा कर सकेंगी. इन बसों का छ: क्षेत्रीय कार्यालय यथा: पटना, गया, मुजफ्फऱपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया से विभिन्न मार्गों परिचालन किया जा रहा है.

हरियाणा में महिलाओं के लिए सफर फ्री

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बच्चों को फ्री बस के सफर का तोहफा दिया है. इसके लिए 168 बसें तैनात की गई हैं. रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा में महिलाओं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को फ्री बस की सुविधा मिलेगी. 8 अगस्त से हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है, जो 9 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगी. यह सेवा हरियाणा के साथ दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ तक लागू है. एसी बसों को छोड़कर बाकी सभी बसों में यह सुविधा दी जा रही है.

क्या डीटीसी में यात्रा फ्री रहेगी?

दिल्ली में भी रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा मिलेगा. बता दें कि दिल्ली में तो पहले से ही महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है. डीटीसी बसों में उनको किराया नहीं देना होता है. महिलाएं रक्षाबंधन पर भी इस पहल का फायदा हर दिन की तरह ही ले सकेंगी.

मेट्रो में भी क्या रक्षाबंधन पर फ्री सफर की कोई घोषणा है?

रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री सफर करवाने को लेकर दिल्ली मेट्रो की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है. डीटीसी बसों में तो पहले से ही महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि मेट्रो में महिलाएं इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगी. टिकट खरीदकर ही अपने गंतव्य तक उनको जाना होगा.

नोएडा में क्या फ्री यात्रा का इंतजाम है?

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए 8 अगस्त से महिलाओं और उनके सहयात्री के लिए सरकारी बसों में सफर मुफ्त कर दिया है. मतलब यह कि यूपी की सीमा में वह कहीं भी यूपी रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकती हैं. नोएडा में भी इस सुविधा का फायदा महिलाएं सरकारी बसों में ले सकती हैं.

