देशभर में आज रक्षाबंधन की धूम है. यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की सरकारों ने महिलाओं को फ्री बस सफर का तोहफा दिया है. पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे अपने आवास पर बच्चों और शिक्षकों संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे. वहीं साल 1970 में अपोलो 13 मिशन को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने वाले अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है. नासा ने कहा कि उन्होंने "एक संभावित त्रासदी को सफलता में बदल दिया" क्योंकि चंद्रमा पर उतरने काी नकी कोशिश स्पेसक्राफ्ट में हुए विस्फोट की वजह से रद्द हो गई थी, जबकि वह पृथ्वी से लाखों मील दूर था. वहीं ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तारीख सामने आ गई है. दोनों नेता 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे. संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. देश-दुनिया के पल-पल का अपडेट यहां जानें.

