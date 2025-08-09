विज्ञापन
12 minutes ago
नई दिल्ली:

देशभर में आज रक्षाबंधन की धूम है. यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की सरकारों ने महिलाओं को फ्री बस सफर का तोहफा दिया है. पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे अपने आवास पर बच्चों और शिक्षकों संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे. वहीं साल 1970 में अपोलो 13 मिशन को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने वाले अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है. नासा ने कहा कि उन्होंने "एक संभावित त्रासदी को सफलता में बदल दिया" क्योंकि चंद्रमा पर उतरने काी नकी कोशिश स्पेसक्राफ्ट में हुए विस्फोट की वजह से रद्द हो गई थी, जबकि वह पृथ्वी से लाखों मील दूर था. वहीं ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तारीख सामने आ गई है. दोनों नेता 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे. संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. देश-दुनिया के पल-पल का अपडेट यहां जानें.

Aug 09, 2025 06:40 (IST)
रामलला को बांधी राखी...

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रक्षाबंधन त्योहार की पूर्व संध्या पर भगवान रामलला और उनके भाइयों के लिए श्रृंगी धाम से राखियां लाई गईं. बहनों ने उन्‍हें राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्‍योहार मनाया. 

Aug 09, 2025 06:36 (IST)
जोधपुर में खाने वाली राखी!

राजस्थान में जोधपुर के मिठाई निर्माता खाने योग्य 'राखी' मिठाइयां बनाई हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के अवसर पर कलाई पर बाँधा जा सकता है. यह एक नया एक्‍सपेरिमेंट हैं, जो लोगों को खासा पसंद आ रहा है. 

Aug 09, 2025 06:20 (IST)
दिल्ली-एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने शनिवार के लिए आंधी-बारिश का अनुमान जताया था, जो कि सही साबित हुआ है.

Aug 09, 2025 06:05 (IST)
दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना

रक्षाबंधन पर दिल्ली-एनसीआर का मौसम खुशनुमा हो गया है. पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद शुक्रवार रात को अचानक झमाझम बारिश हो गई, जिससे दिल्लीवालों को कुछ हद तक गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है

Aug 09, 2025 06:04 (IST)
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एजवाइजरी

रक्षाबंधन के दिन घर से निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एजवाइजरी जरूर देख लें. वरना आपको शुक्रवार की तरह ही घंटों सड़क पर जाम में फंसे रहना पड़ेगा. 

Aug 09, 2025 06:02 (IST)
अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल का निधन

साल 1970 में अपोलो 13 मिशन को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने वाले अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है

Aug 09, 2025 06:02 (IST)
बच्चों संग रक्षाबंधन मनाएंगे पीएम मोदी

देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे अपने आवास पर बच्चों और शिक्षकों संग रक्षाबंधन मनाएंगे

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

Rakshabandhan 2025 News, PM Modi, Donald Trump Putin, Mohan Bhagwat
