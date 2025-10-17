UP रचेगा नया इतिहास, लखनऊ में तैयार ब्रह्मोस की पहली खेप को कल रवाना करेंगे राजनाथ-योगी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट में तैयार की गईं ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को फ्लैग ऑफ करेंगे. यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर होगा, बल्कि रक्षा उत्पादों में भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस ही दुनिया की सबसे तेज और सटीक घातक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बनाती है. कंपनी ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी में मिसाइल सिस्टम की पहली खेप सफलतापूर्वक तैयार कर ली है. यह अत्याधुनिक यूनिट 11 मई 2025 को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई थी. यहां मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और फाइनल क्वालिटी टेस्टिंग की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. सफल परीक्षण के बाद मिसाइलें भारतीय सशस्त्र बलों में तैनाती के लिए तैयार की जाती हैं.

ब्रह्मोस की खेप रवाना करने के कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का उद्घाटन भी करेंगे और बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन भी देखेंगे. इसी क्रम में एयरफ्रेम और एवियोनिक्स, वारहेड भवन में पीडीआई (प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन) तथा ब्रह्मोस सिम्युलेटर उपकरणों का प्रेजेंटेशन किया जाएगा. इसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्टोरेज ट्रॉली प्रदर्शन, जीएसटी बिल प्रस्तुतीकरण और मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर का प्रदर्शन भी होगा.

कार्यक्रम के दौरान डीजी (ब्रह्मोस) डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चेक और जीएसटी बिल सौंपेंगे, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा. ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन से उत्तर प्रदेश को लगातार जीएसटी इनकम मिलेगी और उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे. ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली यूनिट लखनऊ के सरोजिनी नगर के भटगांव में स्थित है.

अत्याधुनिक ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. यहां मिसाइलों के असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का कार्य उच्च तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाता है. इस यूनिट से पहली खेप के रवाना होने के साथ ही प्रदेश ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' अभियान में एक सशक्त साझेदार बन जाएगा. लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट यूपी डिफेंस कॉरिडोर की पहली ऐसी सुविधा है, जहां मिसाइल सिस्टम के निर्माण से लेकर अंतिम परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया की जाती है.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में तेजी से विस्तार किया है. लखनऊ का यह मैन्युफैक्चरिंग सेंटर न केवल भारतीय सेना की आवश्यकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा करेगा, बल्कि आने वाले समय में निर्यात की मांगों को भी पूरा करने में सक्षम होगा. यहां विकसित की जा रही अत्याधुनिक तकनीकें भविष्य में ब्रह्मोस एयरोस्पेस को और भी एडवांस मिसाइल सिस्टम विकसित करने में मदद करेंगी.