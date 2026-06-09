राजकोट के हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा हादसा टला, 124 यात्रियों को लेकर जा रहे विमान से टकराया पक्षी

राजकोट के हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Hirasar International Airport) पर सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. राजकोट से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट से मंगलवार, 9 जून को एक पक्षी टकरा गया, जिसके कारण विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस फ्लाइट में करीब 124 यात्री सवार थे. टेक-ऑफ के कुछ ही पलों बाद पक्षी टकराने की यह घटना हुई.

जानकारी के मुताबिक, राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरते समय एयर इंडिया की फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद विमान को एहतियातन वापस एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. वहीं पायलट की कुशलता के कारण विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.

फैन ब्लेड को पहुंचा नुकसान

बर्ड हिट की घटना के बाद पायलट को विमान के इंजन और अन्य तकनीकी सिस्टम में खराबी की आशंका हुई, जिसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद की टेक्निकल टीम ने जांच की, जिसमें पता चला कि बर्ड हिट की घटना में फ्लाइट के इंजन के पंखे (फैन ब्लेड) को नुकसान पहुंचा है. टीम द्वारा क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है.

जांच के बाद दोबारा भरेगी उड़ान

फ्लाइट की मरम्मत के बाद DGCA की टीम द्वारा फ्लाइट की विस्तृत जांच की जाएगी. इसके बाद इंस्पेक्शन और ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने पर ही फ्लाइट को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी.

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