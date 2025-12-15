राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की बड़ी उपलब्धि, डॉ. सुधीर रावल को अमेरिका में मिला 'गोल्डन रोबोट सर्जिकल अवॉर्ड'

दुनियाभर में रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर रावल को “गोल्डन रोबोट सर्जिकल अवॉर्ड” से नवाजा गया है. उन्हें यह सम्मान माउंट साइनाई, न्यूयॉर्क में आयोजित 7वें इंटरनेशनल प्रोस्टेट कैंसर सिम्पोजियम और वर्ल्ड यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजी कार्यक्रम में दिया गया.

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (RGCIRC), नई दिल्ली के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. रावल भारत में रोबोटिक यूरोलॉजी और कैंसर सर्जरी के अग्रणी माने जाते हैं. पिछले दो दशकों में उन्होंने रोबोटिक सर्जरी को नई दिशा दी है. उनके नेतृत्व में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आधुनिक रोबोटिक तकनीक अपनाई गई, जिसमें एसएसआईआई मंत्रा रोबोटिक सिस्टम भी शामिल है.

डॉ. रावल की टीम ने रोबोट के ज़रिए टेली-सर्जरी भी की है, जिससे दूर-दराज़ और कम सुविधाओं वाले इलाकों के मरीजों को विशेषज्ञ इलाज मिल सका. हज़ारों सफल रोबोटिक सर्जरी और मरीज-केंद्रित इलाज के लिए डॉ. रावल को दुनियाभर में ख्याति मिली है.

गोल्डन रोबोट सर्जिकल अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर डॉक्टर सुधीर रावल ने कहा, " भारतीय डॉक्टर अब वैश्विक स्तर पर मेडिकल टेक्नोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी में नेतृत्व कर रहे हैं. ऐसे में यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की दुनियाभर में बढ़ती ताकत को भी दिखाता है. "