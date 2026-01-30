पिता से लेकर कंपाउंडर तक, सबसे पूछताछ... अब SIT करेगी साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत की जांच

राजस्थान के पारेऊ गांव की 23 वर्षीय साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का राज गहराता जा रहा है. जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जोधपुर पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया है. जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने NDTV को बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है जिसकी अगुवाई एसीपी छवि शर्मा कर रही हैं.

प्रेम बाईसा को इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर से पूछताछ

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की साजिश के आरोप को लेकर सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.उन्होंने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर देवी सिंह से पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जांच के दायरे में प्रेम बाईसा के पिता और आश्रम के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी.

साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनकी मृत्यु का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों के सभी पहलुओं से जांच कर रही है. मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है. पुलिस अब तक सामने आए सभी साक्ष्यों को खंगाल रही है. मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी और फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

साध्वी के पिता पर क्यों उठ रहे सवाल?

28 जनवरी की शाम को जोधपुर के प्रकाश अस्पताल के डॉक्टरों ने जब साध्वी को मृत घोषित किया, तो डॉक्टर प्रवीण जैन ने उनके पिता को पोस्टमार्टम कराने की स्पष्ट सलाह दी थी. अस्पताल प्रशासन ने शव ले जाने के लिए एंबुलेंस देने की भी बात कही थी, लेकिन पिता वीरम नाथ ने इसे ठुकरा दिया. वे एंबुलेंस के बजाय अपनी बेटी के शव को अपनी निजी गाड़ी में रखकर वापस आश्रम ले गए. इसके बाद से उन पर सवाल उठ रहे हैं.

