भिवाड़ी की केमिकल फैक्टी में भीषण आग, 7 मजदूर जिंदा जले, 10 से अधिक हैं फंसे

भिवाड़ी के खैरथल-तिजारा के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई जिसमें 7 मजदूरों की जिंदा जलने की खबर है. घटना के समय फैक्ट्री में 20-25 मजदूर काम कर रहे थे.आग की लपटें भड़कते ही कुछ मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे,लेकिन 10 से अधिक लोगों के अब भी अंदर फंसे होने की सूचना है.

आग पर काबू, जांच शुरू

इस वीभत्स घटना की सूचना मिलते ही खुशखेड़ा फायर स्टेशन और भिवाड़ी रीको स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.भिवाड़ी एसपी और एडीएम भी जल्द ही मौके पर पहुंचने वाले हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के बयान के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.



7 के शव निकाले 9 अब भी फंसे

अतिरिक्त जिलाधिकारी सुमिता मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम ने नियमित गश्त के दौरान कारखाने में आग लगी देखी जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कारखाने में नौ लोग फंसे हुए थे.अब तक सात शव निकाले जा चुके हैं.

फैक्ट्री कई महीनों से बंद थी, फिर आगे कैसे लगी?

एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार,फैक्ट्री कई महीनों से बंद थी जिसमें अचानक आग लग गई.फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक पड़ा था.मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में 3 से 4 बार तेज धमाके हुए और वहां आग लग गई.आग लगने के कारण के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है.