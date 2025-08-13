उत्तर से दक्षिण तक बारिश का तांडव जारी, हाई अलर्ट पर पहाड़ ; IMD ने बताया पूरे हफ्ते का हाल

- पिछले 24 घंटे में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है.
- उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर असम पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं.
- बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले 48 घंटे में और तीव्र हो सकता है.
भारत के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना में अत्यधिक बारिश हुई. इसके अलावा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अंडमान द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी 7 से 11 सेंटीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है.
उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर असम पर चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं. एक ट्रफ रेखा दक्षिणी बिहार से उत्तरी ओडिशा तक फैली हुई है, जबकि एक और चक्रवाती परिसंचरण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में सक्रिय है. इसके प्रभाव से 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसके अगले 48 घंटों में और तीव्र होने की संभावना है. इसके अतिरिक्त, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी एक चक्रवाती परिसंचरण देखा गया है. पाकिस्तान के उत्तरी भाग और जम्मू-कश्मीर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है.
दिल्ली-एनसीआर में अगले एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में रिमझिम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी।
अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी
- 13-14 अगस्त: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी बारिश की संभावना है.
- 15-16 अगस्त: ओडिशा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण-गोवा और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश का पूर्वानुमान है.
- 17-18 अगस्त: पश्चिमी हिमालय क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय) में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके अलावा, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है.
