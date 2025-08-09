रेलवे ने किया राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम का ऐलान, रिटर्न जर्नी पर मिलेगी 20 फीसदी की छूट

त्योहारी सीजन से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और दोनों दिशा में ट्रेनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए "राउंड ट्रिप पैकेज योजना" (Round Trip Package Scheme) लागू करने जा रही है. इसके तहत आने और जाने का टिकट एक साथ करने पर अब यात्रियों को किराए में 20% की छूट मिलेगी. यात्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए 14 अगस्त से टिकट की बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं.

किसे मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो यात्री आने और जाने की यात्रा एक साथ बुक करेंगे और यात्रा करने वाले सभी यात्री दोनों टिकट में एक जैसे ही होंगे. इसके अलावा जाने की यात्रा (Return Jouney) की बुकिंग आते हुए टिकट की बुकिंग के बाद करनी होगी. इसके लिए एडवांस बुकिंग का नियम लागू नहीं होगा.

लाभ के लिए क्या नियम?

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ओर का टिकट कन्फर्म होना जरूरी है. इसके अलावा टिकट एक ही क्लास और एक ही स्टेशन जोड़ी के लिए होना चाहिए. दोनों टिकट ऑनलाइन या फिर फिर काउंटर से बुक करना होगा लेकिन दोनों एक ही माध्यम से होने चाहिए.

कब से कब तक मिलेगी सुविधा?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए जाने की यात्रा (Onward Journey) 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच होनी चाहिए. वहीं, जाने की यात्रा (Return Journey) 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होनी चाहिए.

किन ट्रेनों में लागू होगा नियम?

यह स्कीम सभी क्लास और सभी ट्रेनों ( स्पेशल ट्रेनों भी ) में लागू होगा. हालांकि, फ्लेक्सी फेयर (Flexi Fare) वाली ट्रेनों में ये योजना लागू नहीं होगी. छूट का लाभ केवल जाने की यात्रा के मूल किराए (Base fare) पर 20% की मिलेगी. आने की यात्रा पर कोई छूट नहीं है.

क्या नहीं मिलेगा?