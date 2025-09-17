पंजाब में बाढ़ से हुई बर्बादी पर राहुल गांधी ने लिखी PM मोदी को चिट्ठी, राहत घोषित पैकेज को बताया अन्यायपूर्ण

पंजाब को विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान से उबारने को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है. केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये के प्रारंभिक राहत पैकेज को पंजाब के लोगों के साथ अन्याय बताते हुए राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि राज्य को कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

सोमवार को राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों जैसे अजनाला, डेरा बाबा नानक और दीनानगर का दौरा किया था. तबाही का मंजर देख कर लौटे राहुल ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखा.

लोकसभा में नेता विपक्ष ने लिखा, "4 लाख एकड़ से अधिक धान की फसल नष्ट हो गई है, और 10 लाख से अधिक पशु मारे गए हैं. लाखों लोग, ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से, अपने घरों से बेघर हो गए हैं. बाढ़ ने बड़ी मात्रा में भूमि को खेती के लिए अयोग्य भी बना दिया है. आज भी, हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है और गांव कटे हुए हैं."

एक हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड का दौरा किया था. इस दौरान पंजाब के लिए 1600 करोड़ के राहत पैकेज का एलान किया था. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज को अन्यायपूर्ण बताते हुए राहुल गांधी ने मांग की है नुकसान का तत्काल मूल्यांकन करते हुए व्यापक राहत पैकेज दिया जाए. राहुल गांधी ने कहा कि अनुमानों के मुताबिक पंजाब को कम से कम 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है.