IIIDEM ने लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर शोध व छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 3 नई अकादमिक पहल शुरू कीं

India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) ने लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में शोध, अकादमिक सहभागिता तथा छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तीन नई अकादमिक पहलों की शुरुआत की है. ये पहलें वर्ष 2026 के लिए International IDEA के काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स की भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में शुरू की गई हैं. यह अध्यक्षता “Democracy for an Inclusive, Peaceful, Resilient and Sustainable World” विषय पर आधारित है, जो वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से प्रेरित है. यह पहलें वर्ष 2026 में आयोजित Inclusive Elections and Democracy पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और IIIDEM द्वारा आयोजित चल रही संगोष्ठी श्रृंखला के परिणामों को आगे बढ़ाती हैं, जिनका उद्देश्य समकालीन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर संवाद, शोध और वैश्विक अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है.

18–19 जून 2026 को होगा अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलन

इन पहलों के तहत IIIDEM ने International Academic Conference on Democracy and Election Management के लिए Call for Abstracts जारी किया है. यह अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलन 18–19 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित IIIDEM परिसर में आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों के संकाय सदस्यों और शोधार्थियों को लोकतांत्रिक शासन और निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े समकालीन मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है.

IIIDEM ने Student Connect – Research Challenge on Democracy and Election Management भी शुरू किया है, जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक शोध प्रतियोगिता है. इस पहल के तहत छात्रों को विभिन्न देशों की निर्वाचन प्रणालियों, संस्थागत ढांचे, कानूनी प्रावधानों और चुनाव प्रबंधन निकायों द्वारा अपनाए गए नवाचारों पर तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उत्कृष्ट प्रविष्टियों को नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र और IIIDEM के कार्यक्रमों के साथ आगे अकादमिक सहभागिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे.

इसके अतिरिक्त, IIIDEM ने Academic Outreach Programme on Democracy and Election Management भी शुरू किया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के छात्र और संकाय समूहों को एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए IIIDEM परिसर में आमंत्रित किया जाएगा. इस दौरान प्रतिभागियों को चुनाव प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराने के लिए चुनाव विशेषज्ञों के साथ संवाद, विषयगत चर्चाएं, प्रदर्शन और निर्वाचन प्रक्रियाओं के सिमुलेशन आयोजित किए जाएंगे. इन पहलों के माध्यम से IIIDEM का उद्देश्य अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग को मजबूत करना और नई पीढ़ी के शोधार्थियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा निर्वाचन प्रबंधन की प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है.