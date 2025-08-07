चुनाव कैसे चोरी किया गया... राहुल गांधी ने 'सबूत' देते हुए चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हमला बोला. उन्होंने सबूतों का दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई. एग्जिट पोल कुछ और नतीजे कुछ और थे. महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर थे. चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहा है. फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही थी. चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है. चुनाव आयोग वोटिंग के इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता.

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजों को लेकर हमें शक था क्यूंकि बीजेपी के ख़िलाफ़ एंटी इनकमबेंसी का प्रभाव नहीं दिख रहा था.. कभी लाडली बहना, कभी पुलवामा और अब सिन्दूर.. ओपनियन पोल और नतीजे अलग अलग थे!

महाराष्ट्र के नतीजों ने वोट चोरी की आशंका को मज़बूत किया क्यूंकि पांच महीने में पांच सालों से ज़्यादा वोटर जोड़े गए.. पांच बजे के बाद बड़ी संख्या में मतदान किया गया. इसको लेकर हमनें चुनाव आयोग के सामने बात रखी लेकिन चुनाव आयोग हमें डिजिटल वोटरलिस्ट देने से इंकार करता है. इसके बाद हमारी टीम ने छह महीने तक कागजातों को खंगाला उसके बाद हमने ये सबूत सामने लाए हैं.

राहुल गांधी ने उदाहरण के साथ फर्जीवाड़े का किया दावा

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में हम 16 सीटें जीत रहे थे लेकिन हकीकत में केवल 9 सीटें जीती. जब हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर छानबीन की तो पता चला केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा के भारी अंतर से बीजेपी ने लोकसभा सीट जीत ली. इस विधानसभा सीट पर एक लाख फर्जी वोटर बनवाए गए.

डुप्लीकेट वोटर: 11965

एक वोटर गुरकीरत सिंह डैंग ने चार जगहों पर वोटर कार्ड बनाए हुए थे

आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर ने कर्नाटक, महाराष्ट्र , यूपी में वोटर कार्ड बनवाया हुआ था.

फर्जी पता : 40,009

कई वोटर कार्ड पर कई हाउस नंबर जीरो लिखा था और कई के पिता का नाम अजीबो ग़रीब था.

एक पते पर कई वोटर थे

एक कमरे में पचास – अस्सी लोगों का एड्रेस दर्ज किया गया, पड़ताल के दौरान धमकी दी गई.

बिना फोटो या बहुत छोटे फोटो वाले वोटर कार्ड: 4,132 पाए गए

नए वोटर : 33692

इसमें सत्तर साल की एक महिला का नाम वो भी दो जगह .. और उसने दोनों जगह वोट डाला.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही, आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कही, जो चौंकाने वाला था. महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान की बात सामने आई, लेकिन हमारे लोगों ने बताया कि मतदान केंद्रों पर ऐसा कोई भारी मतदान नहीं हुआ. इन दो बातों से हमें पक्का यकीन है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहा है.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "हर लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो इस लहर से प्रभावित नहीं होती."

उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, "एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और कांग्रेस का आंतरिक सर्वेक्षण, जो काफी सटीक है, कुछ और संकेत दे रहे थे, लेकिन नतीजे पूरी तरह उलट आए. पोल कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरीत दिशा में आए, जिसमें बहुत बड़ा अंतर था."

राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव परिणामों पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा, "देश के संविधान की नींव 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत पर टिकी है, लेकिन हाल के चुनाव परिणाम इस सिद्धांत को चुनौती देते नजर आ रहे हैं." राहुल ने कहा, "हमारे आंतरिक सर्वेक्षण और नियमित ओपिनियन पोल एक खास रुझान दिखा रहे थे, लेकिन परिणामों में भारी बदलाव देखने को मिला. यह न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल उठाता है."

