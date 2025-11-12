रबी फसलों की बुआई 27.83 लाख हेक्टेयर बढ़ी, गेहूं की बुआई में सबसे ज़्यादा 22.72 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज

देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल नवंबर के पहले हफ्ते तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. सोमवार को कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताजा आंकड़ों में ये अहम बात सामने आयी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 07 नवंबर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 27.83 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 07 नवंबर, 2024 को 102.50 लाख हेक्टेयर था जो इस साल 07 नवम्बर तक बढ़कर 130.32 लाख हेक्टेयर हो गया है. रबी सीजन 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज की गई है. कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 07 नवंबर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 12.74 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गयी है.

गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 07 नवंबर, 2024 को 9.98 लाख हेक्टेयर था जो 07 नवंबर, 2025 तक बढ़कर 22.72 लाख हेक्टेयर हो गया! सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के जरिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर भी साफ दिख रहा है.

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 07 नवंबर, 2024 तक दलहन की बुवाई में 6.40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 07 नवंबर, 2024 को 30.43 लाख हेक्टेयर था जो 07 नवंबर, 2025 को बढ़कर 36.83 लाख हेक्टेयर हो गया.

तिलहन की फसलों की बुआई में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 07 नवंबर, 2024 को 47.35 लाख हेक्टेयर था जो 07 नवंबर, 2025 को बढ़कर 54.46 लाख हेक्टेयर हो गया. यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 07 नवंबर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र 7.11 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है.