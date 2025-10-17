विज्ञापन
घर में लगा दी नोटों की ढेरी... पंजाब के DIG के घर में मिला कुबेर का खजाना, देखिए

Punjab DIG Harcharan Bhullar Bribe Case: जैसे ही पुलिस अधिकारी के ठिकानों से मिले नोटों से भरे बैग खोले गए, सीबीआई भी हैरान रह गई. सूटकेस में 500 रुपये के नोटों की न जाने कितनी गड्डियां भरी हई थीं. हर बैग से नोटों की गड्डियां मिली हैं.

घर में लगा दी नोटों की ढेरी... पंजाब के DIG के घर में मिला कुबेर का खजाना, देखिए
पंजाब के गिरफ्तार DIG के घर से मिली बेशुमार दौलत.
  • पंजाब के DIG हरचरण भुल्लर को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते CBI ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
  • भुल्लर के ठिकानों से 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और मर्सिडीज-ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां मिली हैं.
  • भुल्लर पर एक कबाड़ कारोबारी ने 2023 की FIR खत्म कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.
चंडीगढ़:

Punjab DIG Harcharan Bhullar Bribe Case: पंजाब का पुलिस अधिकारी हरचरण भुल्लर तो धन कुबेर निकला. 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार रोपड़ के DIG भुल्लर और उसके सहयोगियों के पास से इतने नोट मिले हैं कि देखकर किसी की भी आंखें फटी रह जाएं. इतना रुपया-पैसा और इतना सोना और लग्जरी गाड़ियां, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. सूटकेस खुलते ही मानो जैसे नोटों की बरसात होने लगी.

ये भी पढ़ें- 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए DIG हरचरण भुल्लर, CBI की छापेमारी में घर से मिले करोड़ों रुपए

पुलिस अधिकारी के ठिकानों से 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना समेत मर्सिडीज-ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिली हैं. DIG के ठिकानों से इतना कैश मिला है, जिसे आसानी से गिना भी नहीं जा सकता. भुल्लर के पास इतना कैश था, जिसे उसने ट्रॉली बैग और अटैची में भरकर रखा था.

भुल्लर के घर नोटों का अंबार, CBI भी हैरान

जैसे ही भुल्लर के ठिकानों पर नोटों से भरे ये बैग खोले गए, सीबीआई भी हैरान रह गई. सूटकेस में 500 रुपये के नोटों की न जाने कितनी गड्डियां भरी हई थीं. हर बैग से नोटों की गड्डियां मिली हैं. वहीं सोने के जेबरात की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी. भारी-भारी हार, कंगन, अंगूठियां और चेन समेत बड़ी संख्या में ज्वैलरी उससे पास से पाए गए हैं. सीबीआई ने उसके ठिकाने से मिले नोटों को एक जगह पर बिछा दिया. 

 पंजाब के रिश्वतखोर DIG के घर कुबेर का खजाना

रोपड़ के DIG हरचरण भुल्लर को CBI ने गुरुवार को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर करोड़ो कैश, सोना-चांदी के जेवरात, कई फ्लैट और जमीन के कागजात, मर्सिडीज-ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की चाबियां, 40 लीटर आयातित शराब, आग्नेयास्त्र, एक डबल बैरल बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और एक एयरगन सहित गोला-बारूद बरामद किया.

कबाड़ कोरोबारी ने खोल दी DIG की पोल

फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ कारोबारी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भुल्लर को उसके मोहाली दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था. कारोबारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर उसके खिलाफ 2023 की FIR को खत्म करने के लिए रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया था. भुल्लर के साथ ही किरशानु नामक एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से सीबीआई को 21 लाख रुपये मिले थे.

