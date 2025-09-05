विज्ञापन
पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

  • पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत पिछले दो दिनों से खराब बनी हुई है और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा
  • डॉक्टरों की सलाह पर CM भगवंत मान को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके
  • मुख्यमंत्री की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कर निगरानी और उपचार की सलाह दी गई है
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत पिछले दो दिनों से खराब चल रही है और स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है. ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कर निगरानी और इलाज की सलाह दी है.

वहीं, इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने तय दौरे से पहले बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी. सूत्रों के अनुसार मान बुखार से पीड़ित हैं. केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मान से मुलाकात की थी.

इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कपूरथला जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुल्तानपुर लोधी का दौरा किया और राज्य में चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत भी की.

