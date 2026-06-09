चुनाव से पहले नई रणनीति... राष्ट्रवाद और पंजाब की राजनीति के बीच BJP की 'ब्लूस्टार' वाली उलझन

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का सिख धार्मिक संस्थानों से संपर्क साधना और 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' की आलोचना करना, उसकी रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है. पहली बार, बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने सार्वजनिक रूप से उन भावनाओं को दोहराया है जो पारंपरिक रूप से 'पंथिक' राजनीति से जुड़ी रही हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या पार्टी सिख मतदाताओं के बीच अपनी छवि को बस ठीक कर रही है या फिर कट्टर धार्मिक विचारों को अपनाने की दिशा में बढ़ रही है?

यह घटनाक्रम 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' की 42वीं बरसी के दौरान हुआ, जब महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने दमदमी टकसाल का दौरा किया. यह वही धार्मिक संस्थान है जिसके प्रमुख कभी जरनैल सिंह भिंडरावाले थे.

टकसाल के नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए, महाजन ने सेना की कार्रवाई को स्वर्ण मंदिर पर "हमला" बताया और सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल में सेना भेजने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने इस ऑपरेशन को स्वर्ण मंदिर पर "आक्रमण" कहा, इसकी तुलना ऐतिहासिक हमलों से की और गांधी की हत्या के बाद हुए सिख-विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा न मिलने का जिक्र किया.

यह भी पढ़ेंः 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को 'घल्लूघारा' क्यों कहते हैं सिख? स्मृति, आस्था और 1984 का अनसुलझा घाव

ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी?

ये टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बीजेपी के पारंपरिक रुख से अलग हैं. जहां पार्टी ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमले किए हैं, वहीं उसने 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' की आलोचना करने से काफी हद तक परहेज किया है. असल में, बीजेपी और उसके वैचारिक समर्थकों ने अक्सर इस सैन्य कार्रवाई को उग्रवाद के दौर में व्यवस्था बहाल करने के लिए एक दुखद लेकिन जरूरी कदम माना है. इसलिए, महाजन की टिप्पणियां उन सिख भावनाओं से जुड़ने की कोशिश का संकेत देती हैं जो इस ऑपरेशन को एक गहरे धार्मिक और भावनात्मक घाव के तौर पर देखती हैं.

इसका राजनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है. शिरोमणि अकाली दल से अलग होने और कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के बाद से, बीजेपी को सिखों के बीच अपना समर्थन आधार बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. पंजाब में खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिशों के बावजूद, पार्टी काफी हद तक शहरी इलाकों तक ही सीमित रही है. दमदमी टकसाल जैसे प्रभावशाली धार्मिक संस्थानों तक पहुंचने का मकसद सिख मतदाताओं के बीच अविश्वास को कम करना और ऐतिहासिक शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना लगता है.

यह भी पढ़ेंः ऑपरेशन ब्लू स्टार के 42 साल: यादें बरकरार, लेकिन क्या चुनावी असर बाकी है?

कांग्रेस ने उठाए सवाल

हालांकि, इस रणनीति में जोखिम भी हैं. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने BJP पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी "दो नावों की सवारी कर रही है." उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी विरोधियों को देश-विरोधी बताती है, वहीं अब वह उन बातों को अपना रही है जिनकी उसने कभी आलोचना की थी.

वारिंग ने चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने वाली पुरानी यादों को फिर से जिंदा करने के खिलाफ चेतावनी दी और बीजेपी को याद दिलाया कि पंजाब ने उग्रवाद के दौर में भारी कीमत चुकाई थी, जिसमें एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री की जान भी चली गई थी.

यह भी पढ़ेंः पंजाब BJP अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से आए केवल सिंह ढिल्लों कैसे बने सबकी पसंद?

क्या सोची-समझी रणनीति है?

अब मुख्य सवाल यह है कि क्या बीजेपी सिख मुद्दों पर अपना रुख सिर्फ नरम कर रही है या फिर कट्टरपंथी आवाजों को भी जगह देने की तैयारी कर रही है. अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पार्टी अलगाववाद के खिलाफ अपने कड़े रुख में कोई बदलाव करना चाहती है. इसके बजाय, यह कोशिश सिखों की धार्मिक भावनाओं को उग्रवाद की राजनीति से अलग करने की एक सोची-समझी रणनीति लगती है.

फिर भी पंजाब में, जहां प्रतीकों का अक्सर बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्व होता है, ऐसे कदम भी लोगों की सोच बदल सकते हैं. बीजेपी एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है- ऑपरेशन ब्लूस्टार को लेकर सिखों के दर्द को समझना और साथ ही अपनी राष्ट्रवादी छवि को भी बनाए रखना.

मतदाता इसे सुलह के तौर पर देखते हैं या चुनावी मौकापरस्ती के तौर पर, यह पंजाब विधानसभा के अगले चुनावों से पहले की अहम राजनीतिक बहसों में से एक हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः राज्यसभा चुनाव: तरुण चुघ को टिकट, रवनीत बिट्टू को इंतजार; जानें पंजाब में BJP के स‍ियासी उलटफेर के मायने